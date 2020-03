Reportage international

La vie bousculée des Pakistanais à l'heure de l'épidémie du coronavirus

Audio 02:42 Audio 02:42

Un militaire contrôle une famille à bord d'un véhicule aux abords d'Islamabad, la capitale du Pakistan, le 25 mars 2020. REUTERS/Waseem Khan

Par : Sonia Ghezali

Au Pakistan, frontalier de la Chine et de l’Iran, deux principaux foyers mondiaux du coronavirus, 1 408 personnes ont à ce jour été déclarées atteintes du Covid-19 et 11 en sont mortes. Le cinquième pays le plus peuplé au monde est en confinement pour tenter d’endiguer la propagation de l'épidémie. Un défi de taille dans la nation majoritairement musulmane où traditions et précautions sanitaires ne riment pas ensemble. Un défi surtout pour les travailleurs journaliers qui survivent au quotidien.