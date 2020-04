Vivre ailleurs

Vivre en confinement à Hyderabad en Inde

Des personnes font la queue pour recevoir du riz distribué gratuitement par le gouvernement, le 3 avril 2020. NOAH SEELAM/AFP

Par : Corinne Mandjou

Claire Boscher est expatriée en famille à Hyderabad dans le sud de l'Inde depuis trois ans. Elle a suivi son époux affecté dans ce pays et s'occupe au foyer de leurs trois enfants âgés de 7 ans, 4 ans et 2 ans. La crise sanitaire a entraîné l'émergence d'un racisme anti-étranger dans ce pays. Les expatriés devaient affronter les remarques et attitudes désobligeantes des Indiens quant au mode de gestion du coronavirus dans leurs pays d'origine. Un délit de faciès que le confinement a contribué à apaiser. Les explications de Claire Boscher. En collaboration avec FemmExpat à Paris.