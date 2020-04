Reportage international

Aide russe à l'Italie: polémiques et menaces

Des spécialistes de l'armée russe sortent de la maison de soins infirmiers Honegger, où 35 personnes sont mortes jusqu'à présent du COVID-19, à Albino, en Lombardie, dans le nord de l'Italie, le 28 mars 2020. Piero CRUCIATTI / AFP

En Italie la situation s'améliore lentement... Pour lutter contre l'épidémie, le pays le plus meurtri au monde a dû - comme d'autres - faire appel à l'aide étrangère, celle de la Chine notamment, ou encore celle de la Russie. Le 22 mars, 9 gros porteurs venus de Moscou atterrissent à Rome, avec une dizaine de camions et plus d'une centaine de personnel sanitaire militaire. Cette aide russe, saluée par les autorités, a toutefois donné lieu à un vif débat, et fini par aboutir à des menaces contre la presse de la part du porte-parole du ministère russe de la défense, et en particulier contre le journaliste Jacopo Iacoboni du quotidien La Stampa.