Géopolitique, le débat

Les élections du 15 avril sont perçues comme un baromètre de la confiance des électeurs à l'approche de la présidentielle de 2022, pour une reconduction ou non du président Moon Jae-in.

Le Parti Démocrate au pouvoir appelle les électeurs à soutenir le plan du gouvernement destiné à contenir le coronavirus et à réduire au minimum l'impact économique de l'épidémie. Ces élections se tiennent dans un contexte marqué par une deuxième vague de contamination semblant déferler sur l'Asie qui se retrouve à tester les limites des modèles de gestion de crise mis en place dans la région.

Invités :

- Marianne Péron Doise, chercheure Asie du Nord et chargée du programme Stratégie et Sécurité maritime internationale à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire

- Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique et enseignant à Sciences Po.

