Reportage international

Inde: les musulmans victimes de violences en période de confinement

Audio 02:40 Audio 02:40

Un groupe de femmes dans une rue du nord-est de la capitale New Delhi à majorité musulmane passent devant un agent militaire, le 26 février 2020 (image d'illustration). Sajjad HUSSAIN/AFP

1,3 milliard d’Indiens sont confinés depuis le 25 mars dernier et cette situation est particulièrement angoissante pour des centaines de familles musulmanes du nord-est de New Delhi. Fin février, elles ont été victimes des pires attaques religieuses qu’a connu la ville depuis 30 ans. Leurs maisons ont été saccagées et beaucoup vivent maintenant confinés à côté de leurs bourreaux. L’oppression psychologique s’ajoute à la crise sanitaire et économique. Reportage de notre correspondant à New Delhi.