Reportage international

Coronavirus: en Inde, le casse-tête du suivi scolaire des plus précaires

Audio 02:27 Audio 02:27

A Bombay, deux enfants suivent leurs cours avec une téléphone mobile, le 31 mars 2020. REUTERS/Hemanshi Kamani

En Inde, 320 millions d’écoliers et étudiants ont dû arrêter d’aller en classe depuis plus d’un mois, car les établissements scolaires ont fermé pour empêcher la propagation du Covid-19. Les plus riches arrivent à continuer leurs études à distance, mais une grande partie de la population, plus pauvre, risque de décrocher. Notre correspondant en Inde a suivi une enseignante de quartier pauvre qui a essaie de continuer sa classe par WhatsApp, ce qui représente une mission difficile.