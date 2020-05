Reportage international

Le confinement en Malaisie fait craindre une pénurie de préservatifs dans le monde

Audio 02:30 Audio 02:30

La Malaisie compte la première entreprise de préservatifs au monde, KAREX et ses usines ont été stoppées au début du confinement, puis le retour de seulement la moitié des ouvriers fait craindre une pénurie mondiale. Mohd RASFAN/AFP

C’est l'une des conséquences alarmantes de l’épidémie de coronavirus en Malaisie. Avec le nombre de cas le plus élevé d’Asie du Sud-Est, les autorités ont déclaré un confinement entré en vigueur le 14 mars dernier. Depuis, les usines de préservatifs tournent au ralenti et les observateurs s’inquiètent d’une pénurie mondiale à venir, et des conséquences possibles de celle-ci sur d’autres épidémies de maladies sexuellement transmissibles.