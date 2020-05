Invité de la mi-journée

Coronavirus: le système de santé russe étranglé par la pandémie

FMM/RFI

Malgré des chiffres de cas de contamination longtemps restés très bas en raison de mesures sanitaires prises très tôt, la Russie fait désormais face à une progression des contaminations. Moscou concentre près de la moitié des personnes contaminées, mais le coronavirus gagne les régions, où les infrastructures de santé sont moins nombreuses et moins équipées que dans la capitale. Pénuries de moyens de protection et dépistage hasardeux: de nombreux médecins en Russie sont devenus les victimes mais parfois aussi les vecteurs du Covid-19. À bout de forces, trois praticiens ont récemment mis fin à leurs jours. Ceux qui ont succombé au virus seraient plus nombreux. Le point sur la situation avec Arnaud Dubien, directeur de l’Observatoire franco-russe et chercheur associé à l’IRIS.