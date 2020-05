Reportage international

Le déconfinement, c'est maintenant en France, et pour éviter une nouvelle flambée épidémique les masques sont obligatoires dans les transports en commun. Des masques produits notamment en Chine, mais aussi en Corée du Sud où les fabricants attendent avec impatience de recommencer à exporter. Reportage à Busan.

Le chant du masque n'est pas le même en fonction du design, du style... pour un peu, John Yoo nous la sifflerait presque, la mélodie de ses machines ! Les bras d'acier découpent au kilomètre des masques noirs, plus loin ce sont des blancs.

« Ici vous avez les ateliers, entre 80 000 et 100 000 masques sortent d'ici chaque jour. »

Des masques destinés au marché intérieur et produits sur cinq chaînes de montages installées au rez-de-chaussée de cette usine de l'ouest de Busan, au sud de la Corée du Sud. Mais le patron de Neomed entend augmenter la cadence. De nouvelles machines devraient arriver cette semaine entre les murs couleur ciel de l’entreprise familiale, pour se préparer à la reprise des exportations.

John Yoo : « Ces masques on les vendait à 32 pays auparavant. Maintenant les exportations sont en stand-by. Nous attendons que le gouvernement ouvre la porte de la Corée, et nous reprendront nos expéditions. On attend 30 machines de plus le mois prochain, elles travailleront 24h sur 24. »

Des masques à la chaîne dans un pays qui malgré ses 123 usines et une capacité de production de 14 millions d'unités/jour, n'a pas échappé à la pénurie au début de l’épidémie. Résultat : les exportations de masques ont été interdites, les ventes réglementées... et maintenant que le coronavirus semble maîtrisé en Corée, ce sont les masques légers qu'on trouve difficilement.

Lee Na-yong à la caisse de la superette, à la sortie de la zone industrielles : « Il faut aller très vite, car pour les masques de chirurgiens ça part dès le matin. Les prix sont plus élevés, mais pour les autres ça a beaucoup baissé. On en trouve sans problème notamment les KF94. »

Les KF94, équivalent des FFP2 européens et des N95 américains, capables d’arrêter les micros particules et les gouttelettes pleines de coronavirus. Une grande bouilloire en métal sur la table, monsieur Yoo remplit ses masques d'eau comme on servirait le thé. Nos masques filtrent mieux que ceux produits chez les voisins chinois, assure-t-il, ce modèle à nano particules en particulier que les fabricants sud-coréens peuvent exporter.

John Yoo : « Nous avons développé ce masque à nano particules que nous pouvons vendre à la France qui en manque. »

Est-ce que d'autres pays vous ont approchés ? « Enormément. Vous ne pouvez pas imaginer. L'Italie, l'Iran, le Koweït, Dubaï, le Mexique, le Brésil. Certains nous ont proposés deux fois le prix notamment les Américains, les Allemands, la Malaisie, l’Indonésie, mais nous voulons d'abord servir la France. »

Et en attendant les acheteurs français, monsieur Yoo devra continuer de produire pour le marché intérieur où les prix sont en baisse. Les autorités sanitaires entendent conserver une réserve stratégique de 100 millions de masques en cas de nouvelle vague épidémique.

