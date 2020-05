Vivre ailleurs

Le déconfinement au Vietnam

Les élèves d'une école de Ho Chi Minh, au Vietnam, le 11 mai 2020. REUTERS/Yen Duong

Par : Corinne Mandjou

Voisin de la Chine, le Vietnam a su endiguer la pandémie du Covid-19 avec des réponses précoces et efficaces. En effet, grâce à une politique stricte de quarantaine et de suivi des personnes infectées, ce pays de 96 millions d'habitants a eu quelque 300 cas de contaminations et aucun décès. Les autorités ont amorcé le déconfinement dans la sérénité, comme l'explique le prêtre belge Frédéric Rossignol expatrié au Vietnam depuis 13 ans. Établi à Kutchi, au sud du pays, à 40 kilomètres de Ho Chi Minh Ville, le père Rossignol précise les modalités du déconfinement ici.