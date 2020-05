En Birmanie, un comprimé de méthamphétamine coûte quelques euros, mais la drogue se revend ensuite bien plus cher, une fois quittée cette région du «triangle d'or».

RFI vous emmène dans le nord de la Birmanie, une région confrontée au problème de la drogue… Le pays est le 2ème producteur au monde d’opium, après l’Afghanistan, et surtout l’un des plus gros producteurs de méthamphétamines.

Dans l’État Kachin, une région frontalière avec la Chine, où les combats ont repris en 2011 entre l’armée birmane et les rébellions ethniques, la consommation de drogue y est extrêmement élevée. Un véritable défi sanitaire, en raison du développement des épidémies comme le VIH, et à cause d’un accès aux soins difficile. Tout cela dans un pays où les usagers de drogue sont très fortement stigmatisés, où la politique très répressive criminalise les petits consommateurs.

Le nord de la Birmanie face au fléau de la drogue, c’est un Grand reportage de Sarah Bakaloglou.



(Rediffusion du 30 mai 2019)

