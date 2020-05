Reportage international

Corée du Sud: «avec les masques, c’est difficile de lire les visages de mes élèves»

Dans la ville de Daejeon, en Corée du Sud, des élèves reviennent à l'école, le 27 mai 2020. Yonhap News Agency via Reuters

Des thermomètres au portail et des parois en plexiglas sur les bureaux : la Corée du Sud déborde de prudence pour rouvrir ses écoles, qui étaient fermées depuis les vacances de février. La Corée maintient l’épidémie sous contrôle – avec environ 11 000 contaminations et 260 morts au total – et les élèves sud-coréens sont autorisés à retourner en classe par étapes. La semaine dernière, les classes de terminale ont été les premières à rouvrir. Cette semaine, écoliers et collégiens leur emboîtent le pas. Comment se passe en pratique cette rentrée sous haute surveillance sanitaire? Reportage à Séoul de Frédéric Ojardias.