Vivre ailleurs

Le Covid-19 et les entreprises françaises en Chine

L'aéroport international de Hongqiao à Shangaï, le 21 mai 2020. (Image d'illustration) REUTERS/Aly Song

Par : Corinne Mandjou

Avec la crise du coronavirus, internet va certainement jouer un rôle plus important à l'avenir dans les entreprises à l'international. Pionnière du marketing digital en France, l'agence JVWEB accompagne les e-commerçants dans le développement de leur business en ligne. Installée à Shanghai depuis bientôt quatre ans à la suite d'une invitation de google, elle est la seule institution occidentale en Chine qui vend des Google Ads, un produit virtuel qui permet de développer les activités des e-commerçants chinois en direction de l'Europe. Créée il y a 16 ans, l'agence JVWEB a aujourd'hui plus de 350 clients dans 40 pays et elle travaille sur 35 secteurs différents. Fondateur et CEO de JVWEB, Jonathan Vidor, 38 ans, précise l'impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur ses activités entre la Chine et l'Europe.