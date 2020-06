Le goût du monde

GOGI MANDU - Raviolis à la viande

Recette issue de : «Easy Corée, les meilleures recettes de mon pays tout en images»

Préparation : 1 heure - Repos : 1 heure - Cuisson : 7 minutes

Ingrédients pour 25 pièces

250 g de pousses de haricot mungo

125 g de tofu ferme

100 g de poireau haché (parties blanche et verte tendres)

1 cuillerée à soupe d’huile de sésame grillé

2 cuillerées à café d’huile végétale

Sel, poivre

Viandes assaisonnées

100 g de boeuf haché

100 g de porc haché

2 gousses d’ail hachées

2 pincées de gingembre en poudre

1 cuillerée à soupe de sauce soja

1 cuillerée à soupe d’huile de sésame

1 cuillerée à soupe de vin de riz

Poivre

Pâte

220 g de farine de blé T55

20 g de farine de riz gluant

190 ml d’eau bouillante

1 ou 2 cuillerées à café d’huile végétale

Sel

Sauce soja vinaigrée (voir p. 21)

Préparez la pâte. Dans un grand bol, mélangez les farines et l’eau chaude avec une cuillère, puis pétrissez la pâte à la main jusqu’à ce qu’elle soit homogène. Laissez-la reposer 1 heure à couvert.

Dans une poêle, faites cuire à l’étouffée sur feu doux le poireau haché avec 2 cuillerées à café d’huile végétale, en évitant que ça brunisse. Salez.

Faites blanchir les pousses de mungo pendant 4 minutes environ dans un grand bain d’eau bouillante salée, puis rincez-les à l’eau froide. Évacuez l’eau en les pressant fermement entre vos mains, puis coupez-les en tronçons de 5 à 7 mm de longueur. Assaisonnez avec 1 cuillerée à soupe d’huile de sésame, du sel et du poivre.

Essorez le tofu dans un linge propre pour qu’il rende son eau, puis écrasez-le finement dans un bol. Salez.

Dans un bol, mélangez les viandes et leur assaisonnement et malaxez, puis incorporez le tofu et les légumes. Mélangez-le tout jusqu’à ce que la préparation soit homogène. Avec la pâte, formez un bâton de 4 cm de diamètre, que vous trancherez en 25 pièces. Farinez généreusement le plan de travail et abaissez chaque tranche en un disque fin de 7-8 cm de diamètre.

Posez un disque de pâte dans votre main et disposez au centre 1 cuillerée à soupe de la farce. Mouillez avec de l’eau le bord de la pâte, repliez-la pour enfermer la farce et collez le bord en pressant.

Portez de l’eau à l’ébullition sur feu vif. Chemisez votre panier vapeur avec du papier cuisson troué et placez-y les raviolis. Faites-les cuire 6 à 7 minutes. Après les avoir retirés du feu, attendez que les raviolis refroidissent un peu avant de les sortir.

Servez chaud avec la sauce