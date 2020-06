Débat du jour

Le 25 juin 1950, les troupes communistes de Kim Il Sung franchissaient le 38e parallèle et envahissaient la partie sud de la péninsule coréenne. C'est ainsi que débutait la guerre de Corée.

70 ans après jour pour jour, elle n'est techniquement et juridiquement toujours pas terminée. Dans la relation entre les deux Corées, il y a eu des hauts, des tentatives de dialogue et de rapprochement, la dernière en 2018, et il y a eu des bas, quand l'actuel dirigeant nord-coréen Kim Jong Un faisait des essais nucléaires et balistiques ou faisait sauter le bureau de liaison entre les deux pays, il y a quelques jours. Le dialogue sur la question coréenne est-il encore possible ? C'est la question du jour.

Pour en débattre :

- Antoine Bondaz,chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) et enseignant à Sciences Po. Auteur du livre "Corée du Nord : plongée au cœur d'un État totalitaire" (Éditions du Chêne, 2016)

- Juliette Morillot, journaliste, rédactrice en chef adjointe du site d’information Asialyst. Co-auteure avec Dorian Malovic, "Le monde selon Kim Jong-un", aux éditions Robert laffont, et "La Corée du Nord en 100 questions" (Éditions Tallandier)

- Dorian Malovic, chef du service « Asie » au quotidien La Croix.

