Vivre ailleurs

Les différences culturelles dans les affaires entre la France et le Japon

Une femme en kimono traditionnel dans une rue de Tokyo. Charly TRIBALLEAU/AFP

Par : Corinne Mandjou

Quelles sont les différences culturelles dans le monde des affaires entre la France et le Japon ? Qu'est-ce qu'un Européen doit absolument savoir pour commercer avec succès au Japon ? Autrement dit, quelles sont les clés de la réussite en affaires au pays du soleil-levant ? Comment les entreprises françaises doivent-elles travailler au Japon ? Quel est l'impact de la crise du coronavirus sur les relations d'affaires entre la France et le Japon ? Autant de questions posées à Hatem Oueslati, le fondateur de la Startup Io Terop, basée à Montpellier. Cette entreprise qui s'occupe de la sécurité et de la gestion à distance des objets connectés, travaille depuis plusieurs années au Japon.