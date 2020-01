Apport en protéines, vitamines et minéraux : pensez aux algues marines !

Retrouvez la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Cette semaine, il nous parle des bienfaits nutritionnels des algues marines.

Publicité Lire la suite

Pouvez-vous nous décrire ce que sont les algues marines ?

Les algues marines sont des êtres vivants qui regroupent des milliers d’espèces qui ont comme caractéristiques communes de vivre dans l’eau, de ne pas fleurir et de réaliser la photosynthèse, c’est-à-dire de produire de la matière organique à partir de l’énergie lumineuse provenant du soleil. Elles sont majoritairement classées par couleur les algues vertes, noires, brunes, jaunes, rouges, bleues. Il existe aussi une variété d’algues marines appelées des algues filamenteuses.

Parmi ces nombreuses espèces, certaines algues marines sont consommées par l’homme depuis des siècles : on les appelle des algues alimentaires. On peut prendre quelques exemples de macro algues ou de micro algues qui font partie des plus consommées : la spiruline qui est une algue bleue, la laitue de mer qui est une algue verte, la Nori qui est une algue rouge ou encore le wakamé qui est une algue brune.

Quelles sont les propriétés nutritionnelles intéressantes de ces algues marines ?

Elles présentent une composition nutritionnelle très intéressante car elles apportent peu de calories, elles contiennent peu de graisses, peu de sucres, mais par contre elles sont riches en fibres, en vitamines (comme les vitamines A C E K et B12), en minéraux (magnésium, cuivre, fer, calcium ou zinc). Elles contiennent des antioxydants comme par exemple des caroténoïdes, des flavonoïdes ou encore des acides phénoliques qui sont des substances qui vont protéger l’organisme contre les effets néfastes des radicaux libres. Enfin, certaines espèces, comme la spiruline, contiennent une très grande quantité de protéines de très bonne qualité. Des études, de plus en plus importantes sur le sujet, ont montré un rôle protecteur sur certains types de cancer, sur l’évolution du cholestérol ou encore du taux de sucre dans le sang mais aussi des effets bénéfiques sur la fatigue ou encore certaines formes de dépression.

Est-ce qu’il y a des risques pour la santé qui sont liés à la consommation de ces algues marines ?

Il y en a peu mais on peut en citer un très important qui a fait l’objet, en France, d’une note de vigilance de l’ANSES, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation. L’ANSES mentionne que : « La teneur en iode dans les différents produits à base d’algues pouvant être élevée, une consommation régulière peut conduire à un apport excessif et régulier en iode qui peut entraîner des dysfonctionnements de la thyroïde mais également certains effets indésirables au niveau cardiaque ou rénal ». Elle recommande ainsi aux personnes présentant un dysfonctionnement de la thyroïde, une maladie cardiaque ou une insuffisance rénale ; les personnes suivant un traitement par un médicament contenant de l’iode ou du lithium ; les femmes enceintes ou allaitantes, de ne pas consommer d’aliments et de compléments alimentaires contenant des algues.

Quelles sont vos recommandations pour adopter une consommation adéquate ?

Il faut différencier les pays où l’on peut acheter facilement des algues dans le commerce et ou la sous-nutrition est peu présente comme en Europe ou en Asie, du continent africain où la production est faible et les poches de sous-nutrition encore très présentes. Dans les premiers, les compléments alimentaires à base d’algues n’ont pas démontré de réels bénéfices santé si l’alimentation est variée. Je recommande donc plutôt d’introduire les algues dans la diversification de l’alimentation quotidienne. Pour commencer, il faut préférer des algues qui ont un goût assez doux comme la dulse, la Nori, la laitue ou le haricot de mer. Le haricot de mer pourra être préparé comme des haricots classiques ou en salade comme la laitue de mer. Le Nori ou la dulse pourront être incorporés à des salades mais aussi à des sauces qui accompagnent les céréales par exemple.

Par contre, en Afrique où la malnutrition par carence est encore présente, de plus en plus de pays produisent de la spiruline et testent son ajout à la bouillie des enfants. Ceci permettrait de prévenir la malnutrition infantile en apportant une quantité importante de protéines de bonne qualité mais aussi des vitamines et des minéraux. Si ces essais en cours sont concluants chez l’enfant, la spiruline pourrait être, aussi, une bonne source de diversification pour l’alimentation des adultes dans des pays où l’alimentation est souvent monotone et par conséquent carencée.

Pour poursuivre les échanges sur cette chronique, rendez-vous sur :

Le compte Twitter de Stéphane Besançon

La page Facebook de l'ONG Santé Diabète