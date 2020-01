Massage et sport

Chaque semaine, le Dr Jean Marc Sène, médecin du sport et médecin de l'équipe de France de judo, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Cette semaine, il aborde les bienfaits du massage chez les sportifs, qu'ils soient professionnels ou amateurs.

Publicité Lire la suite

Dr Sène, vous allez aujourd’hui nous parler d’une activité fréquente dans le milieu sportif : le massage ! Pourquoi les sportifs se font-ils masser ?

Souvent, les sportifs de haut niveau possèdent leur propre masseur-kinésithérapeute afin de se faire masser durant leur préparation sportive. Pourtant, les massages sont aussi utiles aux sportifs amateurs car leurs bienfaits sont nombreux.

Pendant l’effort, les muscles sont parfois durement sollicités et cela provoque des tensions ou des micro déchirures à l’origine des fameuses courbatures ou crampes. Les massages sont réputés pour détendre l’organisme et réduire ces tensions musculaires qui le contractent.

Thérapeutiques et réconfortants, ils assouplissent les muscles, délassent le corps et procurent un bien-être unique. Particulièrement après l’effort, les massages détendent le sportif et permettent à son organisme de récupérer plus facilement.

Son action en profondeur permet notamment de :

Fournir au patient une sensation de réconfort physique et émotionnel,

Réguler la circulation interne de l'organisme afin d'assurer l'alimentation des vaisseaux sanguins et lymphatiques même au moment où l'effort physique est le plus intense,

Réchauffer la température corporelle afin d'enlever tous les blocages du système énergétique,

Mobiliser les articulations grâce à la pénétration du rayon infrarouge au niveau des muscles,

Assouplir et mobiliser les tissus musculaires.

A quoi ressemble un massage sportif ?

il existe différents types de massage, à distinguer de l’ostéopathie (manipulations de certaines zones précises) et de la kinésithérapie (réalisation active de certains gestes et postures) qui sont eux plutôt préconisés en cas de blessures musculaires plus graves.

Le massage sportif est bien entendu le plus adapté aux athlètes. Ses techniques sont nombreuses et nécessitent l’utilisation d’une huile de massage pour sportifs que l’on étale des extrémités vers la racine du membre. Voici quelques exemples de gestes à réaliser :

effleurements : mouvements circulaires doux, amples et légers

étirements : mise en tension plus ou moins douce de la peau avec les deux mains s’éloignant l’une de l’autre

pétrissages : modelages profonds des muscles effectués sur les parties charnues

palper-rouler : malaxage et roulement des muscles

pressions : exercées avec la pulpe des doigts et du pouce en petits cercles appuyés au niveau des masses musculaires, en particulier sur les petits muscles comme ceux du cou, des mains, des pieds…

Est-ce plus utile avant, pendant ou après l’effort ?

Les trois !

Avant l'entraînement ou la compétition, le massage sportif vise à :

Préparer les muscles et les articulations afin d'éviter les blessures et de rendre le sportif rapidement opérationnel.

Enlever le trac en débloquant la micro-circulation sanguine et lymphatique.

Stimuler les muscles.

Chauffer les muscles afin de les rendre plus réactifs et moins rigides.

En cas de problème pendant l'entraînement, le massage sportif permet de :

Enlever les crampes.

Eliminer les courbatures.

Rendre l'athlète rapidement opérationnel.

Soulager les sensations de fatigue.

Une fois la séance terminée, le massage sportif intervient encore pour :

Favoriser la récupération en évacuant les toxines qui se forment pendant l'effort physique.

Prévenir l'apparition des courbatures après les efforts.

Purifier le sang circulant à l'intérieur des veines.

Détendre intégralement le corps en enlevant les tensions.