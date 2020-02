Maladies chroniques : les bienfaits de l'activité physique

Chaque semaine, le Dr Jean Marc Sène, médecin du sport et médecin de l'équipe de France de judo, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Cette semaine, il expose les bénéfices de l'activité physique en cas de maladie chronique.

Dr Sène, vous allez nous parler aujourd’hui de l’expertise collective publiée par l’INSERM sur l’impact de l’activité physique dans le cadre des maladies chroniques et sa place dans le parcours de soin. Quelles sont les recommandations ?

Les études scientifiques montrent que, lorsqu’elle tient compte des recommandations de pratique et des complications liées à la pathologie, non seulement l’activité physique ne l’aggrave pas mais qu’en plus ses effets bénéfiques sont d’autant plus importants qu’elle est introduite tôt après le diagnostic.

Le groupe d’experts considère par conséquent que l’activité physique fait partie intégrante du traitement des maladies chroniques. Il recommande que sa prescription soit systématique et aussi précoce que possible dans le parcours de soin des pathologies étudiées. Il recommande également que l’activité physique soit prescrite avant tout traitement médicamenteux pour la dépression légère à modérée, le diabète de type 2, l’obésité et l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs.

Le groupe d’experts recommande :

d’évaluer le niveau d’activité physique du patient par un entretien et/ou des tests simples (ex : test de marche de 6 minutes) visant à évaluer sa capacité et sa tolérance à l’exercice. Des tests plus complexes (ex : épreuve d’effort cardiorespiratoire) sont requis pour permettre une adaptation de la prescription en terme d’intensité de pratique et pour sécuriser la pratique des personnes les plus vulnérables notamment ;

de réaliser un suivi de l’évolution de la condition physique et de la tolérance à l’exercice pour adapter la prescription ;

d’individualiser la prescription d’activité physique en tenant compte du cadre et du type de pratique, de ses modalités (intensité, durée, fréquence), et surtout des préférences et attentes du patient qui conditionnent son intérêt et son plaisir dans la pratique de cette activité ;

de proposer des programmes personnalisés pour adapter individuellement l’activité physique en fonction de la pathologie, du patient et de son environnement afin de favoriser son adhésion et son observance, en particulier sur le long terme.

d’adapter la pratique à l’état de santé du patient, ainsi qu’à son traitement, ses capacités physiques, ses risques médicaux et ses ressources psychosociales.

La formation des professionnels et la recherche sont aussi évoquées...

La formation à la connaissance théorique et pratique des bénéfices de l’activité physique et des dispositifs d’intervention en activité physique est nécessaire en direction de l’ensemble des professionnels de santé : études de médecine, formation continue, échanges et réflexions entre professionnels.

Le groupe d’experts liste un ensemble de recommandations concernant la formation et les compétences des intervenants en activité physique adaptée.

Le groupe d’experts recommande de consolider les recherches concernant la faisabilité, le rapport bénéfice-risque, l’adhésion sur le long terme à la pratique d’activité physique et en particulier d’étudier les conditions nécessaires au maintien de la pratique.

Quelles retombées peut-on en attendre de cette expertise ?

Le système de santé a introduit, depuis 2016, la possibilité pour les médecins généralistes de prescrire une activité physique aux personnes qui souffrent d’une affection de longue durée. C’est donc une prise de conscience collective qui est à l’œuvre ainsi qu’un changement de regard sur les patients.

L’enjeu majeur est de motiver les patients et de favoriser l’engagement, l’adhésion et le maintien d’une pratique d’activité physique régulière. Cette expertise renforcera probablement les projets de recherche et de formation.

Plusieurs plans de santé concernant l’activité physique et la santé sont en cours.

Rappelons qu’avec le vieillissement de la population et l’allongement de l’espérance de vie, le nombre de personnes atteintes d’une ou de plusieurs maladies chroniques ne cesse de s’accroître !