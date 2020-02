Un ver plat invasif prolifère en France

Le ver «Obama nungara» est signalé sur les trois quarts du territoire français, mais pas en altitude probablement parce que les nuits y sont trop froides. Obama_nungara (1)

Texte par : RFI Suivre

C'est un prédateur qui vit la nuit et qui se déplace très lentement, mais qui est en train d'envahir la France et l'Europe. Une espèce de ver plat venu d'Argentine qui constituerait une menace pour la biodiversité et qui a été signalée dans les trois quarts des jardins français.