OMS: le coronavirus appelé «Covid-19» désigné «ennemi public numéro un»

Beaucoup de journalistes me demandent ce qui me réveille la nuit. Et je réponds toujours : une pandémie. Parce qu'il y a des pays qui n'ont pas de système de santé assez fort. C'est notre maillon faible. Et ça peut tous nous affecter. Nous devons investir pour renforcer leurs systèmes de santé. Ma peur, c'est que si ce virus se propage dans ces pays, ce soit le chaos. Les épidémies peuvent provoquer des révoltes. Croyez-moi. Un virus est bien plus capable de créer des bouleversements politiques, économiques et sociaux que n'importe quelle attaque terroriste. Et si le monde ne veut pas se réveiller et considérer le coronavirus comme l'ennemi public numéro un, alors j'ai peur que nous ne retenions pas la leçon. Voilà ce qui me réveille la nuit. Et ça devrait tous nous réveiller.