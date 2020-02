Reportage

Coronavirus: à Daegu, la ville la plus touchée par l'épidémie

Epidémie de coronavirus en Corée du Sud: dans le centre-ville de Daegu, les rues sont quasi désertes, le 21 févier 2020. REUTERS/Kim Hong-Ji

Texte par : RFI Suivre

Troisième pays le plus touché au monde, la Corée du Sud a enregistré un doublement des cas d’infections au coronavirus dans la seule journée de samedi. Le pays, qui recense 556 personnes porteuses de ce virus et quatre décès, a d'ailleurs rehaussé son niveau d'alerte au plus haut, annonce ce dimanche matin son président, Moon Jae-in. La plupart des cas ont été recensés à Daegu, la quatrième ville du pays.