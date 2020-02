Les probiotiques ont-ils réellement un intérêt pour notre santé?

© Media for Medical/UIG via Getty Images

Retrouvez la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Cette semaine, il nous parle des probiotiques

Pouvez-vous nous présenter ce que sont les probiotiques ?

Cette notion apparait dès le début du XIXe siècle avec les travaux d’un collaborateur de pasteur, prix Nobel de médecine, le docteur Metchnikov. Il faudra cependant attendre presque 100 ans pour que l’Organisation Mondiale de la Santé et l’Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture s’accordent, en 2002, sur une définition : « Un probiotique est un micro-organisme vivant (bactérie ou levure) qui, lorsqu’il est ingéré en quantités suffisantes, à un effet positif sur la santé de l’hôte au-delà des effets nutritionnels conventionnels ». De manière moins scientifique, ceci signifie que l’ingestion de ces bonnes bactéries, lorsqu’elles atteignent l’intestin grêle et le colon, viennent s’ajouter à la flore déjà présente pour améliorer la qualité, le fonctionnement de ce microbiote tout en réduisant la présence de microorganismes pathogènes qui seraient sources de différentes maladies.

Où est ce que l’on retrouve ces probiotiques ?

En premier lieu, on retrouve des probiotiques naturellement dans les aliments qui sont fermentés. Les plus connus étant le yaourt, le lait battu et le lait fermenté qui s’appelle le kéfir. On en retrouve aussi dans d’autres familles d’aliments obtenus par fermentation lactique comme par exemple la choucroute, le pain, le vin, la bière ou encore le soja fermenté comme le Miso. Il faut noter aussi qu’ils sont présents naturellement dans le lait maternel. Ensuite, on en retrouve, aujourd’hui, dans des produits industrialisés qui sont enrichis en certaines souches de microorganismes. C’est le cas par exemple des yaourts au bifidus qui sont enrichis en bifidobactéries, qui sont des bactéries naturellement présentes dans notre flore intestinale. Enfin, on les retrouve dans des compléments alimentaires et des médicaments comme par exemple l’Ultralevure qui est composée d'une souche de levure (Saccharomyces boulardii) qui accompagne souvent les traitements antibiotiques.

Est-ce que cette consommation de probiotique apporte ou non un bénéfice santé ?

Quand on parle de probiotique il y a deux questions qui reviennent en permanence : les probiotiques fonctionnent-ils vraiment ? Et pourraient-ils être nuisibles ou non ?

Les probiotiques ont été beaucoup étudiées et les études qui démontrent des effets positifs portent sur :

L’atténuation ou la prévention de la diarrhée que ce soit celle chez l’enfant, celle liée à la prise d’antibiotique ou bien liée à des infections comme la diarrhée du voyageur ;

L’atténuation des symptômes dans le syndrome de l’intestin irritable ;

Le soulagement des maladies inflammatoire chroniques de l’intestin.

Pour les autres bénéfices qui sont souvent énoncés comme la prévention des allergies ou encore de l’eczéma, les résultats de la recherche ne sont pas encore suffisamment clairs et méritent d’être étoffés et précisés. Enfin, aujourd’hui, aucune étude scientifique n’a permis de démontrer que les probiotiques ont un rôle dans le renforcement de notre système immunitaire.

Est-ce qu’il y a des travaux scientifiques qui font émerger des craintes ou des risques liés à la consommation de probiotiques ?

Un article publié dans le JAMA (Journal of the American Medical Association) s’est intéressé à cette perspective du risque lié à la consommation de probiotique. Dans sa conclusion, cet article met en garde sur 3 points :

La sécurité des bactéries dans les suppléments probiotiques n’a pas été complètement établie ;

Ils peuvent entraîner des infections et des réactions allergiques ;

Les suppléments probiotiques ne respectent souvent pas les normes de fabrication (pureté, composition…).

En fonction de tout ceci quelles sont vos recommandations sur la consommation de probiotiques ?

Les informations disponibles pour les professionnels de santé semblent encore insuffisantes pour déterminer si la prise de suppléments probiotiques va avoir un bénéfice réel ou non pour la personne qui souhaite en consommer. En plus, on sait que l’effet des probiotiques est transitoire c’est-à-dire qu’il s’arrête quand on cesse d’en consommer. En fonction, je recommande d’assurer un apport régulier en probiotique par son alimentation. Pour ceci, il faudra consommer régulièrement des aliments contenant naturellement des probiotiques comme les yaourts ou encore les laits fermentés.

