Faut-il réduire sa consommation de viande ?

Retrouvez la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Cette semaine, il nous parle des recommandations pour une consommation de viande raisonnable.

Vous allez revenir cette semaine sur une étude publiée il y quelques semaines sur la consommation de viande. Pourquoi a-t-elle entrainé autant de remous dans la presse scientifique internationale ?

Le titre de cette publication : “ Nouvelles recommandations : Pas besoin de réduire la consommation de viande rouge ou de viande transformée pour rester en bonne santé ” a fait l’effet d’une bombe. En effet, elle arrive dans un contexte international ou un grand nombre d’études scientifiques préconisent de réduire la consommation de viande, notamment de viande rouge et de viande transformée, pour des raisons de santé. Elle arrive, aussi, dans un contexte ou un grand nombre de rapports internationaux, comme celui publié par la commission du Lancet EAT il y a quelques mois, préconise qu’il faille réduire la consommation de viande pour des raisons environnementales. Ces « nouvelles recommandations » ont été publiées par les Annals of Internal Medicine sous forme de 6 publications scientifiques, une synthèse de recommandations et un éditorial.

Quels sont les éléments qui sont mis en évidence par cette étude pour conclure que l’on peut manger autant de viande que l’on souhaite sans impact pour notre santé ?

Les auteurs de cette publication ont utilisé, principalement, 3 arguments :

Le premier est issu des publications qu’ils ont mis en avant et qui concluent qu’éliminer du régime alimentaire la viande rouge et les viandes transformées, comme la charcuterie, réduit les risques de maladie, mais que ces effets sont faibles ;

Le second est l’homme est un omnivore et que les omnivores ne veulent pas manger moins de viande ;

Et enfin la synthèse qui dit qu’en tenant compte des arguments précédents il faut ignorer les recommandations alimentaires (quelle que soit la source) et continuer à manger de la viande comme on le fait habituellement.

Pourquoi cette publication a créé autant de polémique ?

Elle a créé beaucoup de polémiques car cette publication soulève des questions scientifiques mais aussi et surtout des questions éthiques.

En effet, au niveau scientifique tout d’abord il y a quatre choses à retenir :

- Les auteurs concluent bien que l’effet sur la santé existe mais qu’il est faible donc il est difficile de ne pas en tenir compte et de faire comme s’il n’existait pas ;

- Ils se réfèrent à des études qui comparent les personnes qui mangent de la viande à celles qui en mangent moins et ont exclus les études comparant les mangeurs de viande aux végétariens ;

- ils ont exclus toutes les études de laboratoire sur les animaux sur le sujet ;

- et enfin ils ont exclus toutes les études sur l’impact environnemental de la viande.

Ensuite au niveau éthique, c’est sur ce point que cette étude pose le plus gros problème. En effet, un des premiers auteurs de cette publication présente des conflits d’intérêts avec l’industrie agroalimentaire et avait déjà publié un travail sur la non dangerosité de la consommation de sucre pour la santé qui avait été lui aussi financé par l’industrie agroalimentaire.

Pouvez-nous rappeler quels sont les risques santé qui sont démontrés par une majorité d’études autour de la consommation de viande ?

Un grand nombre d’études ont démontré qu’une consommation en excès de viandes grasses (comme le bœuf, le mouton ou le porc), qui sont riches en acides gras saturés augmente les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète et de certains types de cancer. Comme ce sont en grande majorité les viandes rouges qui présentent ce profil on a rapidement réalisé, depuis des années, un raccourci disant que c’est la viande rouge en excès qui peut être nocive. De nombreuses études ont aussi démontré que la surconsommation de viande transformée, comme les charcuteries, entraine des risques accrus de cancer du côlon.

En conclusion quelle sont vos recommandations pour une consommation de viande raisonnable

Tout d’abord, il faut bien rappeler qu’il ne faut pas avoir peur de la viande car c’est un des 7 groupes d’aliments qui doit être consommé pour avoir une alimentation équilibrée. Cependant, la consommation de charcuterie et de viandes grasses doit être limitée car en manger en excès augmente les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète et de certains types de cancer.

Ainsi, si l’on suit des recommandations santé, on peut conseiller de consommer de la viande 3 à 4 fois par semaine avec un maximum de consommation de 250 à 300 g de viande sur la semaine.

Maintenant si l’on veut aussi tenir compte de l’environnement, il faut mieux recommander une consommation d’une portion de viande par semaine.

