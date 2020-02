L'épidémie de coronavirus s'étend toujours, un premier mort aux États-Unis

L'épidémie de coronavirus poursuit sa progression. En moins de 24 heures, plus de 1 800 nouvelles contaminations ont été recensées à travers le monde.

■ Les États-Unis font état d'un premier mort sur leur sol

Les autorités américaines ont annoncé ce samedi qu'une femme d'une cinquantaine d'années est décédée dans l'État de Washington. Quelque 22 cas de coronavirus ont été diagnostiqués dans le pays, a indiqué Donald Trump lors d'une conférence de presse. S'y ajoutent les 47 malades rapatriés aux États-Unis.

Le président américain a également rapporté que quatre personnes étaient « très malades » et 15 guéries ou en voie de rétablissement et qui ne sont plus contraintes à l'auto-confinement. La personne décédée n'est pas la première citoyenne américaine à succomber au coronavirus : un homme de 60 ans hospitalisé à Wuhan (Chine) est mort le 6 février.

Le vice-président Mike Pence a annoncé de nouvelles mesures de sécurité, rapporte notre correspondante à New York, Loubna Anaki. Tout comme pour la Chine, les voyageurs non américains venant d’Iran sont désormais interdits d’entrée sur le territoire américain. Les autorités déconseillent également aux ressortissants américains de se rendre dans les zones touchées en Italie et en Corée du Sud. Donald Trump a également fait savoir qu’une réunion avec les principaux groupes pharmaceutiques aurait lieu ce dimanche afin de discuter d’un vaccin.

■ Les 100 cas atteints en France, plus de 1 000 en Italie

La France a atteint ce samedi la barre symbolique des 100 cas de coronavirus depuis la fin du mois de janvier, soit 43 de plus que la veille. Elle est le deuxième pays européen le plus touché. Douze personnes sont guéries, deux sont décédées et 86 hospitalisées, dont neuf dans un état grave, a précisé le numéro deux du ministère de la Santé, Jérôme Salomon. Pour ralentir la propagation, le gouvernement a annoncé l'interdiction des rassemblements de plus 5 000 personnes en milieu confiné, tout comme les rassemblements en milieu ouvert où peuvent se trouver des personnes venant de zones à risques.

L'Italie a dépassé le millier de contaminations et enregistré 29 morts dans trois régions du nord du pays : la Lombardie, l'Émilie-Romagne et la Vénétie. Pour stopper la propagation, celles-ci ont décidé par précaution de maintenir toutes les écoles fermées la semaine prochaine.

L'épidémie a fait huit nouveaux morts en 24 heures. Toutes les personnes décédées étaient âgées et pour la plupart atteintes de graves pathologies. Sur un total de 506 malades hospitalisés, 105 sont actuellement en soins intensifs, a précisé dans son point presse le chef de la Protection civile, Angelo Borrelli. Depuis le début de l'épidémie il y a une semaine, 1 128 personnes ont été testées positives au virus alors qu'elles n'étaient encore que 888 vendredi. Une augmentation en partie expliquée par le nombre de tests effectués : en une semaine, l'Italie en a réalisé 18 500, bien plus que ses voisins européens.

■ Une soixantaine de pays touchés

Selon un bilan établi ce samedi en fin d'après-midi par l'Agence France-Presse à partir de sources officielles, l'épidémie de coronavirus a contaminé plus de 85 900 personnes à travers le monde et fait plus de 2 900 morts. Plus de 1 800 nouvelles contaminations ont été recensées en 24 heures.

La Chine continentale, où l'épidémie s'est déclarée fin décembre, compte 79 251 cas, dont 2 835 décès. La Corée du Sud, deuxième pays le plus touché, a recensé samedi 813 cas supplémentaires, la plus forte hausse quotidienne à ce jour, pour un total de 3 150 contaminations, dont 17 morts. Autre signe inquiétant, le pays a enregistré son premier cas de recontamination.

En Iran, les autorités ont fait état samedi de neuf nouveaux décès, portant le bilan officiel à 43 morts et 593 personnes infectées. Mais selon la radio BBC Persian, qui cite des sources hospitalières, au moins 210 personnes sont mortes dans le pays, un bilan démenti par le gouvernement.

Monaco, le Luxembourg, le Qatar et l'Équateur ont annoncé leurs premiers cas d'infection.

