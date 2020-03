Climat: la moitié des plages pourraient disparaître d'ici 2100

Selon une étude parue dans le magazine scientifique Nature, le changement climatique et la hausse du niveau des océans pourraient faire disparaître la moitié des plages dans le monde d’ici 2100.

Les côtes sableuses représentent plus d’un tiers des littoraux. Elles sont devenues des lieux à haute valeur économique, en particulier avec le tourisme qui s’est développé sans contrainte dans la seconde moitié du XXème siècle.

Or, les littoraux sableux, quand ils restent à l’état naturel, sont à l’équilibre entre érosion et accumulation de sable. Mais la construction d’infrastructures telles que les digues, les ports ou les bâtiments, bouleverse cet équilibre.

Dans la perspective du changement climatique qui entraîne l’accroissement des phénomènes extrêmes, ces plages de sable, qui forment un mécanisme de protection contre les tempêtes et les inondations, risquent donc de s’éroder rapidement et de ne plus pouvoir jouer leur rôle protecteur.

L'Australie pourrait perdre 15 000 km de plages

Les scientifiques du centre de recherches conjointes de la Commission européenne ont travaillé à partir de deux scénarios du Groupe d'experts international sur l'évolution du climat (GIEC). Si les émissions de gaz à effet de serre continuent au rythme actuel, préviennent-ils, la montée des océans pourrait faire disparaître 132 000 km de côtes, soit la moitié des plages de sable.

Au rang des pays les plus touchés, l’Australie, qui pourrait perdre 15 000 km de plages, puis le Canada, le Chili et les États-Unis.

