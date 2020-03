Les émissions de CO2 liées à électricité en baisse dans le monde en 2019

Pour la première fois depuis 30 ans, la production d'électricité dans le monde a généré moins de gaz à effet de serre en 2019 que les années précédentes. Cette baisse de 2% est encourageante pour la planète, mais reste à voir s'il s'agit d'une réelle tendance.

Si en France on utilise principalement le nucléaire pour faire de l'électricité et qu'on émet donc très peu de gaz à effet de serre à cet effet, dans le reste du monde, le charbon domine de très loin.

Mais en 2019, pour la première fois depuis trente ans, l'humanité en a brûlé moins. Les principaux responsables en sont l'Union européenne et les États-Unis. Ces derniers sont en train de passer des centrales à charbons aux centrales à gaz pour produire leur électricité. Ces centrales polluent certes toujours, mais tout de même un peu moins.

Record d'utilisation du charbon en Chine

Cette baisse européenne et américaine est si importante qu'elle permet de compenser une hausse en Chine, où on a utilisé plus de charbon en 2019 que jamais auparavant. Le charbon est responsable d'un tiers des émissions de gaz à effets de serre liées à l'énergie. Pékin en représente désormais la moitié et est de loin le plus gros émetteur en la matière.

De manière générale, cette tendance à la baisse est une bonne nouvelle pour le climat. Reste à voir cependant si elle va se poursuivre. D'un côté, en raison d'hivers doux et de ralentissement économique, on peut craindre que cette baisse ne soit provoquée que par des éléments conjoncturels. Mais de l'autre, les énergies renouvelables et le nucléaire ont atteint des niveaux record de production d'électricité décarbonée en 2019.