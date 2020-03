Coronavirus: état des lieux dans le monde le 15 mars 2020

La pandémie du nouveau coronavirus a tué plus de 2 000 personnes en Europe, avec 368 décès en 24h en Italie, selon un bilan établi par l'Agence France Presse. Dans le même temps, les mesures de restrictions de mouvements se multiplient partout en Europe.

En France, le bilan est passé à 120 morts et 5400 cas alors que le gouvernement a décidé dimanche de réduire drastiquement les transports longue distance, afin de limiter la propagation du coronavirus, avec un trafic ferroviaire bientôt divisé par deux et seulement « quelques vols » internationaux restants, affirmait la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne. Les tribunaux seront fermés en France sauf pour les « contentieux essentiels » annonce la garde des Sceaux, Nicole Belloubet.

Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, annonce une nouvelle « série de mesures supplémentaires » prévue pour lundi alors que la pandémie devrait coûter des dizaines de milliards d'euros au gouvernement en aide aux acteurs économiques.

Ce dimanche 15 mars, les Français ont largement boudé les élections municipales maintenues par les malgré les mesures restrictives. L'abstention est estimée entre 54 et 56 % selon deux instituts de sondage, soit une très forte hausse par rapport au scrutin précédent de 2014. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, déclare que les experts seront sondés « sans doute mardi » sur l'opportunité d'un 2e tour. Édouard Philippe est officiellementau stade 3 de l’épidémie ce samedi 14 mars et a fermé ses restaurants, bars, discothèques et cinémas. Les écoles et universités seront closes dès lundi 16 mars.

Confinement et frontières fermées en Europe

L’Espagne, deuxième pays le plus touché d’Europe, où la femme du Premier ministre Pedro Sanchez a été testée positive, a décidé une quarantaine quasi totale et décrété l’état d’alerte pour quinze jours. La Grèce n’autorisera pas plus d’une personne pour 10 m² dans les supermarchés dès lundi alors que la police du pays a arrêté 96 personnes ne respectant pas les mesures pour freiner la propagation du virus.

Suivant les mesures françaises, les Pays-Bas vont fermer écoles, bars et restaurants. Certaines régions allemandes vont d’ailleurs aussi imiter ces mesures sur les bars et les restaurants tout comme le Luxembourg. Le gouvernement irlandais a demandé ce dimanche 15 mars aux pubs du pays de fermer leurs portes dans la soirée, au moins pour deux semaines. Le gouvernement croate a décidé relevé le niveau de défense contre le virus au niveau 3 sur une échelle de cinq, selon le ministre de la Santé Vili Baros.

L’Italie a compté ce dimanche 15 mars, 368 nouveaux décès liés au coronavirus. Le pays comptabilise maintenant 1 809 décès pour 24 747 cas. Les autorités de Lombardie, la région la plus touchée d’Italie par la pandémie de coronavirus, s’inquiètent désormais à haute voix de la capacité de leur système hospitalier à absorber l’afflux de malades. « Les chiffres continuent à augmenter. Nous arriverons bientôt au moment où nous n’aurons plus de lits en réanimation », a mis en garde dimanche Attilio Fontana, gouverneur Ligue du Nord de la Lombardie.

Plusieurs régions allemandes ont pris des mesures similaires, de même que Monaco. L’Allemagne a dans le même temps décidé de fermer à partir de lundi 16 mars les frontières du pays avec la France, la Suisse et l’Autriche pour tenter de freiner la propagation de l’épidémie de coronavirus selon le quotidien Bild. La France indique juste des mesures de contrôles renforcées à sa frontière avec l’Allemagne. Dans leur côté, l’Estonie et la Lituanie ont annoncé la fermeture de leurs frontières aux étrangers, avec quelques exceptions. La Lettonie a pris des mesures de restriction.

Au Royaume-Uni, le gouvernement n’envisage des mesures de confinement que pour les personnes âgées de plus de 70 ans alors que le nombre de morts a plus que doublé passant à 35 morts. Un plan d’action pourrait être dévoilé mardi 17 mars. Selon la presse britannique, il envisage notamment la fermeture des pubs et restaurants ou encore des écoles, des mesures déjà en place dans toute l’Europe.

L'Union européenne a annoncé dimanche qu'elle limitait les exportations de masques et d'autres équipements médicaux de protection, afin de garantir son propre approvisionnement face à la pandémie de nouveau coronavirus.

En Afrique, de nouveaux pays touchés

Depuis samedi soir, la Centrafrique, les Seychelles, le Congo ont diagnostiqué leurs premiers cas. Le Kenya, où trois cas de coronavirus ont été officiellement décelés, a annoncé dimanche la fermeture de ses frontières, sauf pour ses citoyens et les résidents étrangers, qui devront se soumettre à un autoconfinement. L'Afrique du Sud a suivi en annonçant la fermeture des frontières à tous les citoyens des pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus, alors que le nombre de cas sur son territoire a doublé depuis vendredi.

En Asie, quarantaine pour les voyageurs

La Nouvelle-Zélande interdit le débarquement de croisiéristes. La Chine va placer les voyageurs en provenance de l’étranger dans des centres de quarantaine. En Australie, les personnes arrivant de l’étranger devront se placer elles-mêmes en isolement pendant quatorze jours. Aux Philippines, les policiers armés ont bloqué les accès routiers à la capitale. Les vols intérieurs au départ et à destination de Manille sont annulés.

L’Amérique latine se barricade

Au Venezuela, en état d’alerte, une quarantaine est de rigueur pour les voyageurs venant d’Europe. En Bolivie, les vols directs avec l’Europe sont suspendus jusqu’à fin mars et les voyageurs ont interdiction d’entrée sur le territoire pour les voyageurs venant des pays les plus touchés. L’Équateur fermera lundi ses frontières aux étrangers. Le Panama interdit les vols d’Europe et d’Asie. Le Canada invite ses citoyens actuellement à l’étranger à rentrer tant qu’ils le peuvent.

