Coronavirus: l'épidémie fait chuter les émissions de gaz à effet de serre

Les eaux des canaux de Venise n'ont jamais été aussi claires que depuis le début des mesures de confinement imposées par le gouvernement italien. REUTERS/Manuel Silvestri

Texte par : Agnès Rougier

Au fur et à mesure de son avancée sur la planète, l’épidémie de coronavirus fait chuter les émissions de gaz à effet de serre et la pollution aérienne partout où la réponse à la pandémie affecte les déplacements et le travail. On pourrait considérer que cet effet connexe à l’extension planétaire de l’épidémie est plutôt bénéfique.