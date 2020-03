Coronavirus: en Argentine, Fernández tire les leçons du retard européen

Fermeture des frontières, confinement obligatoire, transports interdits sauf exception... le président argentin Alberto Fernández a annoncé ce jeudi soir 19 mars des mesures drastiques pour freiner la progression du coronavirus. Le pays n’enregistre pourtant que 128 cas de contagion et trois décès. Mais il veut tirer les leçons de ce qui se passe en Europe.

avec notre correspondant à Buenos Aires, Jean-Louis Buchet

Alberto Fernández a voulu prendre les devants. « Nous avons eu de la chance, a déclaré le président argentin ce jeudi. Sur ce continent [sud-américain], la pandémie est arrivée plus tard et nous a donné plus de temps pour nous préparer. Et nous sommes prêts pour faire face à ce défi, qui est celui que doit affronter le reste du monde. » Mais, prévient Alberto Fernández, « rien n’aurait de sens si les Argentins et les Argentines ne prenaient pas leur part ! »

L’Italie et l’Espagne ne sont pas nommées dans le discours du président. Mais la progression de la pandémie de covid-19 dans ces deux pays, dont les Argentins se sentent si proches en raison de leurs origines, est dans toutes les têtes.

Forces de l'ordre mobilisées pour faire respecter le confinement

Il est clair que le président Alberto Fernández y pense en annonçant un durcissement des mesures destinées à lutter contre la pandémie. Pour les autorités locales, les pays européens ont trop tardé à réagir, facilitant ainsi la diffusion du virus sur leur sol.

Le gouvernement avait déjà limité les déplacements sur le territoire national et imposé une quarantaine aux personnes ayant transité dans des pays considérés à risque. Désormais, le confinement est obligatoire et les transports sont limités aux produits et services considérés essentiels. Les forces de l’ordre seront mobilisées pour faire respecter ces mesures.

Sentiment anti-français

Logiquement, l'Argentine a donc suspendu ses liaisons aériennes avec la France. Ici comme ailleurs, des dizaines de milliers de Français sont engagés dans une course contre la montre pour regagner leur pays avant que les frontières ne se ferment complètement. Parmi eux, une touriste française qui vient de passer 48 heures enfermée dans une auberge de jeunesse, avant d'être escortée par la police jusqu'à l'aéroport. Malgré tout, elle comprend ce rejet anti-français.

« C'est inédit, donc ils ne savent pas non plus ce qu'il faut faire exactement, reconnaît-elle. Ils sont aussi dans l'urgence et ne savent pas aussi vraiment ce qu'il se passe. »

Mais la touriste déplore le sentiment d'aversion contre les Français. « À partir du samedi, soit un jour après mon arrivée, ça commençait déjà à être chaud pour les Français, en tout cas à Buenos Aires. Il y en a qui se sont fait virer de leur Airbnb le jeudi soir. Là, c'est une psychose ! Je suis quand même sortie depuis que je suis arrivée à Buenos Aires. Et nous les Français, on est vus comme des pestiférés. J'avais parfois envie de tousser, comme on le fait dans la vie de tous les jours, mais je ne le faisais pas. Quand on croisait des policiers dans la rue, on arrêtait de parler pour pas qu'ils sachent qu'on était français. »

Ce mercredi 18 mars, l'ambassade de France à Buenos Aires a mis en ligne un formulaire qui permet de recenser les Français rencontrant des difficultés pour rentrer au pays.

