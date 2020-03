Coronavirus en France: critiqué sur la pénurie de masques, le gouvernement se défend

Le ministre français de la Santé Olivier Véran défend l'action du gouvernement sur la gestion des masques, à l'Assemblée nationale, le 19 mars 2020. Ludovic MARIN / POOL / AFP

Texte par : RFI Suivre

Les hôpitaux n'en ont pas assez, les médecins de ville non plus, beaucoup de salariés exposés sont obligés travailler sans protection. Les masques manquent en France et cette pénurie provoque de nombreuses critiques sur la gestion des stocks et les livraisons. Le gouvernement est obligé de se défendre.