Coronavirus: l'armée en renfort, en France et ailleurs

Mulhouse, le 20 mars 2020: un hôpital de campagne est installé par l'armée pour soulager les centres de soins du Grand Est, région très touchée par l'épidémie de coronavirus. SEBASTIEN BOZON / AFP

Texte par : RFI Suivre

En France l'armée se mobilise aussi pour tenter de soulager un peu les hôpitaux des régions de l'hexagone les plus touchées par l'épidémie, en l'occurrence la Corse et le Grand Est. En Italie, aux Etats-Unis, et dans d'autres pays, les militaires sont parfois appelés à la rescousse.