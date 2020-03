Coronavirus: des patients français accueillis dans des hôpitaux allemands

L'hôpital Emile Muller à Mulhouse, dans l'est de la France, où un hôpital militaire a été installé le 22 mars 2020. SEBASTIEN BOZON / AFP

Texte par : RFI Suivre

La pandémie de coronavirus provoque une augmentation exponentielle du nombre de personnes à hospitaliser d'urgence. À l'est de la France, en Alsace, leur prise en charge devient de plus en plus difficiles en raison du manque de capacités des hôpitaux. Certains malades sont évacués vers d'autres régions françaises moins touchées. La région allemande voisine du Bade-Wurtemberg a proposé d'accueillir dix patients. Les premiers sont arrivés ce samedi 21 mars à Fribourg.