Confinement : manger et faire ses courses tout en se protégeant

Pourquoi est-il particulièrement important de continuer à bien manger pendant cette période particulière ?

Dans cette période de confinement, qui peut entraîner un certain nombre de frustrations, une alimentation diversifiée va permettre de garder des moments de plaisir et de partage si l’on est confiné en famille. Il ne faut pas oublier aussi que manger équilibré et diversifié va permettre à notre corps de rester en bonne santé. Ceci est très important en période d’épidémie cela va nous aider à maintenir une réponse immunitaire optimale qui est notre première défense face aux infections. Il est donc important lorsqu’on va faire les courses de ne pas se concentrer uniquement sur les céréales comme les pâtes ou encore le riz ou sur les plats cuisinés tout faits, s’ils sont disponibles dans le pays ou vous habitez. Il est tout à fait possible de définir une liste de course plus diversifiée contenant bien sûr des céréales, mais aussi des fruits, des légumes et plus largement tous les aliments qui vont apporter les protéines, les acides gras, les vitamines et les minéraux essentiels pour notre organisme.

Si l’on est confiné et que l’on doit limiter le nombre de sorties pour faire ses courses, pour aller au marché, est-ce que cela ne va pas compliquer les choses pour acheter et continuer à manger les fruits et légumes, nécessaires à notre alimentation… Quels sont les fruits, les légumes qui se conservent le mieux ?

Oui tout à fait car il y a des fruits et des légumes qui se conservent très bien et nous permettent de ne pas aller faire des achats tous les jours au marché. Pour les fruits, il s’agit des ananas, des bananes, des clémentines, des mandarines, des oranges, des avocats ou encore des pommes qui se conservent pratiquement une semaine s’ils ne sont pas achetés trop murs bien sûr. Pour les légumes, il faut acheter frais ceux qui se conservent au moins une semaine comme les aubergines, les courgettes, les oignons et les poivrons. Les autres légumes peuvent être achetés surgelés ou en boites. Il est mieux d’acheter si c’est possible les carottes, les haricots verts, les petits pois surgelés et les tomates en boite. Il est enfin possible d’acheter des produits frais et de les congeler.

Pour tous ces fruits et légumes, conservés ou congelés, attention à bien les laver !

Oui, les laver, les essuyer, même quand on va congeler des légumes… Le froid, la congélation ne détruit pas le virus. Il faut donc parfaitement les laver avant de réaliser ce processus.

Certains aliments très populaires se conservent mal… Est-ce que vous avez des conseils ?

Oui, en Afrique, les tomates par exemple, sont très utilisées pour préparer les sauces. Pour éviter d’aller au marché tous les jours, il est préférable d'acheter du concentré de tomate en boite. Mais attention, il est très salé ! Quand une sauce est préparée avec ce concentré, on va alors limiter au maximum le sel ajouté dans la sauce, changer un peu la recette habituelle.

En plus de ces fruits et légumes, si vos achats incluent un peu de poisson et de viande, des féculents comme le riz, les pâtes ou les pommes de terre, des légumineuses comme les haricots secs, les pois chiches ou encore le niébé, et enfin des produits laitiers vous aurez tout ce qu’il faut pour avoir une alimentation agréable et diversifiée.

Et même si ce n'est pas de l'alimentation, je conseillerais aux auditrices et aux auditeurs de toujours bien veiller avant de quitter la maison, avoir à disposition, 1 petite réserve de savon (pas besoin de faire des stocks) pour toute la famille, pour ne jamais en manquer !

Alors, il y a la liste de mes courses mais aussi des gestes à retenir ! Et en cette période d’épidémie, pouvez-vous nous donner quelques conseils pratiques pour faire ces courses en prenant le moins de risques possible ?

Il faut retenir 4 conseils :

Dans les pays et les villes ou c’est possible, il faut privilégier de se faire livrer les courses à domicile ;

Si ce n’est pas possible, alors il faut aller au marché ou dans les magasins en dehors des périodes de grande affluence et respecter les distances de sécurité d’au moins un mètre ;

Il faut éviter de mettre des gants car le virus peut se déposer dessus au contact des produits alimentaires, des chariots, de l’argent … et ensuite vous allez propager le virus. Par contre, il faut sortir avec du gel hydro alcoolique et se laver les mains régulièrement avec pendant les courses tout en évitant de porter ces mains au visage. C’est ici que le masque peut avoir une utilité pour renforcer les mesures barrières en évitant que l’on puisse porter ces mains vers le nez et la bouche.

Si c’est possible aussi il est mieux de sortir avec ses sacs de courses bien nettoyés pour éviter de ramener à la maison des sacs pouvant ne pas être désinfectés, qui sont donnés sur les marchés ou dans les magasins.

Une fois que l’on rentre à la maison quelles sont les précautions à prendre pour ranger ses courses et préparer les aliments en toute sécurité ?

Cette question est vraiment importante, car on sait que le virus peut rester 24h sur du carton et quasiment 3 jours sur du plastique. Il faut donc une série conseils : j'en ai relevé 8 :

En rentrant ne pas poser les courses de partout pour ne pas prendre le risque de contaminer plusieurs endroits ;

Il faut bien se laver les mains au savon, avant et après la manipulation de chaque emballage, fruit ou légumes ; on peut penser que c'est très répétitif, mais non ! Vraiment, on ne se lave jamais trop les mains !

Une fois les courses regroupées à un endroit, il faut nettoyer les emballages avec un essuie tout à usage unique humide sans besoin d’ajouter de la javel ;

Pour les aliments qui vont au réfrigérateur, il faut retirer au maximum les sur emballages, ou les nettoyer puis les ranger ;

Pour les aliments frais comme les fruits et légumes, il faut les rincer soigneusement à l’eau claire et ensuite bien les essuyer avec un essuie tout à usage unique. Là aussi il n’est pas nécessaire d’utiliser de javel ; on pourrait s'intoxiquer en mettant du désinfectant directement en contact avec les produits alimentaires.

Il faut bien nettoyer toutes les surfaces qui ont été en contact avec les aliments et les emballages en utilisant de l’alcool à 70°C. Attention le vinaigre blanc n’est pas efficace contre le virus ;

Le coronavirus étant sensible à la chaleur de la cuisson, il faudra en complément des mesures précédentes bien cuire les légumes, la viande et le poisson pour accentuer la protection ;

Enfin, dans les pays où les personnes mangent à la main et au plat commun il faudra éviter totalement cette pratique. A la place, il faut bien laver une assiette et des couverts pour chaque personne qui prend part au repas et servir chacun dans sa propre assiette.

