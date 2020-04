«Personne n’a d’éléments prouvant l’efficacité de l’artemisia contre le Covid-19»

Les autorités malgaches ont fait la promotion d’un remède à base d’artemisia qui pourrait protéger du Covid-19. Cette plante, utilisée notamment dans des médicaments antipaludéens, sert ainsi de base à une boisson : « Covid-Organics ». Est-elle vraiment efficace ? Le Pr Olivier Bouchaud, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Avicenne, répond.

RFI : Qu’est-ce que l’artemisia et comment est-elle utilisée ?

Pr Olivier Bouchaud : C’est une plante assez courante qui a des vertus thérapeutiques. Certaines des espèces d’artemisia ont notamment des qualités antipaludiques et peut-être également contre d’autres infections et certains parasites. Il faut cependant différencier deux choses. Il y a tout d’abord des médicaments reconnus par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui sont fait à base d’artemisia dont on a un contrôle complet de la quantité dans les comprimés ou les ampoules.On a donc une certitude de l’effet thérapeutique. Il y a également eu des circulations d’information, et même des publications au sujet de tisanes artisanales à base d’artemisia ; c’est-à-dire récoltée localement. Certaines personnes disent qu’elles ont la même efficacité que les médicaments reconnus par l’OMS.

Si c’était une vérité scientifique, on aurait donc une solution peu chère et souhaitable. Malheureusement, quand on l’utilise de façon artisanale, cela provoque des insuffisances thérapeutiques. Pour plusieurs raisons : selon le moment de l’année et la façon de récolter la plante, son efficacité n’est pas la même. La façon de la préparer a également un effet. Ces décoctions n’apportent donc pas de certitudes de guérison. Elles prennent même le risque de faire passer un petit peu de particules dans le sang qui seront ensuite en contact avec le parasite du paludisme. Celui-ci peut ensuite développer une résistance au vrai médicament à base d’artemisia.

Cette publication en question a été analysée par des méthodologistes, des chercheurs, qui s’intéressent à la façon dont les études sont faites. Ils ont pu apporter la preuve, et c’est désolant de le dire, que cette étude a été au minimum truquée. Les résultats apportés ne peuvent pas correspondre à la réalité d’une étude. On est en droit de se poser sérieusement la question de savoir si les données fournies correspondent aux données réelles.

A-t-on des données sur l’efficacité de l’artemisia contre le Covid-19 ?

Je n’ai pas d’éléments et je crois que personne n’en a qui permettent de penser que l’artemisia a un effet préventif sur le Covid-19. Je pense que l’amalgame a été fait sur la polémique qu’il y a autour de l’hydroxychloroquine et de la choloroquine en général – dont on n’a toujours pas la preuve d’action effective sur le Covid-19. Par extension, on a dû se dire que si l’hydroxychloroquine marche, l’artemisia pourrait peut-être marcher aussi. Mais il n’y a aucune donnée solide qui puisse appuyer cette hypothèse.

Il n’y a cependant pas de mal à en prendre ?

Prendre une tisane d’artemisia n’expose pas un risque particulier. Cela dit, c’est interrogeant que la plus haute autorité d’un pays propose un traitement préventif dont on n’a pas la moindre preuve qu’il puisse apporter quelque chose. On peut se dire « pourquoi pas ? » puisque ce n’est pas dangereux. L’inconvénient c’est que les populations qui vont adhérer à cette proposition et vont prendre de la tisane d’artemisia car elle a été recommandée par les autorités risquent de se croire protégées et ne plus suivre les mesures barrières. Alors que pour le coup, on a la preuve que c’est vraiment efficace. Par effet indirect, je crains que cette recommandation ait un effet contre-productif et inverse à celui souhaité.

