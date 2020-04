La Earth Day Week fête le 50e anniversaire du Jour de la Terre

We Don't Have Time

Cette semaine, c'est la Earth Day Week, la Semaine de la Terre, une prolongation du Jour de la Terre qui fête son 50e anniversaire. Un événement 100% digital, une conférence en ligne à laquelle participent des chercheurs, des militants environnement, des entreprises et des citoyens dans le monde entier. Une vidéo-conférence, c'est l'événement idéal en ces temps de Covid- 19, quand une partie des habitants de la planète est confinée.

Quand les organisateurs de la Earth Day Week ont lancé leur conférence en ligne, ils ne pensaient pas être à ce point en phase avec la situation planétaire. À l'origine ils avaient opté pour une conférence virtuelle pour éviter que les intervenants ne se déplacent en avion et contribuent ainsi à la destruction du climat alors que le but de la conférence est de le sauver.

Cette conférence permet donc d'être chez soi et d'écouter d'éminents chercheurs comme l'économiste Jeffrey Sachs, qui se prononce depuis les États-Unis sur les parallèles entre la pandémie du Covid-19 et le changement climatique : « Le changement climatique est un processus exponentiel, l'économie mondiale double environ tous les 20 ans, mais la planète, les ressources planétaires, elles, ne doublent pas. Or, l'exploitation et la consommation des énergies fossiles et la pression de l'homme sur la planète augmentent à toute vitesse, et par conséquent les émissions de gaz à effet de serre augmentent elles aussi. Le parallèle avec le Covid-19 est cette croissance à toute vitesse ! L'épidémie suit, elle aussi, à un processus géométrique. »

Au fil des jours des dizaines de personnalités ont ainsi pris ou vont prendre la parole pendant cette conférence en ligne.

L'objectif de la Earth Day Week : mettre en avant les solutions pour le climat

La conférence se décline sur différents thèmes : finance, économie circulaire, agriculture, alimentation... David Olsson, l'un des initiateurs, souligne à quel point il est important que tout le monde agisse dans le même sens, les chercheurs, les citoyens, les chefs d'entreprises : « Notre objectif est vraiment de connecter et de développer le mouvement climatique. Il y a un mélange très intéressant de gens très différents dans cette conférence. Il y a des entreprises, des personnes du monde du business, qui proposent des solutions très avancées et il y a aussi des gens qui sont très militants. Il faut qu'on se rassemble et qu'on parle ensemble pour trouver des solutions. » Tous dans le même bateau, pour David Olsson, c'est le seul moyen d'avancer enfin.

En cinquante ans d'actions pour l'environnement, la santé de la planète s'est dégradée

Cela fait un moment que certains tirent la sonnette d'alarme : la première Journée de la Terre a eu lieu il y a 50 ans. Le mouvement est né aux États-Unis et il est devenu planétaire depuis. Mais la planète se porte de pire en pire. Néanmoins, le porte parole du Earth Day Network, Nick Nuttall, affirme que rien n'est perdu et que la crise du Covid-19 révèle justement à quel point nous sommes capables d'agir : « Les intervenants de cette conférence ont souligné l'un après l'autre que nous investissons des milliers de milliards de dollar pour combattre le coronavirus. Mais une crise encore pire nous attend, celle du changement climatique. Les sommes que nous devons dépenser par an pour verdir et décarboner l'économie mondiale correspondent à 1 ou 2 % du PIB mondial. C'est une somme minuscule comparé à ce que nous devons probablement dépenser si le changement climatique devient aussi catastrophique que les scientifiques l'annoncent. Nous tirons donc la sonnette d'alarme. Nous posons la question : voulez-vous vraiment attendre jusqu'à ce que la crise climatique nous touche si durement que nous devons causer la faillite de l'économie mondiale juste pour pouvoir survivre ? Ou est-ce que la communauté mondiale se réveillera enfin pour dire: nous pouvons investir maintenant et ce faisant nous aurons de l'air plus pur, des entreprises plus intelligentes, une meilleure agriculture et plus d'emplois verts et dignes. Mais je voudrais également souligner que nous pouvons éviter cette crise climatique si nous avons a la volonté de le faire. Ce n'est pas si compliqué. Nous avons l'argent, on n'a qu'à voir les sommes que nous investissons actuellement, nous avons les technologies qui ont été développées depuis le premier jour de la terre en 1970. Les gouvernement n'ont qu'à utiliser pleinement ce qui est à leur disposition ! »

La Earth Day Week, la Semaine de la Terre, se termine ce samedi 25 avril. Au programme pendant ce sprint final : les solutions locales et un « Climate hackaton », ce sont des mini-chats, de multiples groupes de paroles virtuels qui échangent leurs idées pour faire avancer la préservation de l'environnement, pour que l'homme prenne conscience du fait qu'il fait partie de la nature et que s'il la saccage et l'exploite à outrance, il en pâtira lui aussi.

