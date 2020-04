Le mythique télescope Hubble a 30 ans

Ce vendredi 24 avril, le télescope spatial Hubble célèbre ses trente ans passés en orbite. Des milliers de photos plus tard, il a révolutionné notre connaissance de l’univers. Cette longévité est exceptionnelle pour un télescope spatial, car Hubble avait une autre particularité : il était réparable en orbite. Cinq missions ont eu pour objectif de le remettre en état et de l’améliorer au cours de sa carrière. Jean-François Clervoy, astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) a participé à la troisième, en 1999.

Publicité Lire la suite

RFI : Quel est votre premier souvenir du télescope lors de votre mission de maintenance en décembre 1999 ?

Jean-François Clervoy : Quand on s’approche du télescope spatial Hubble en orbite, le soleil donne un éclat doré aux panneaux solaires. Hubble ressemblait à un papillon c’était magnifique. J’étais accompagné par trois astronautes également astrophysiciens et je sentais que pour eux c’était le summum de leur carrière. Aller toucher Hubble ! Après l’avoir capturé et fixé dans la soute de la navette, j’ai servi de chauffeur à mes collègues avec le bras robotisé. Le tout premier, c’était John Grunsfeld. Alors que je l’approchais du télescope, il me demande de faire une pause. Il a touché Hubble avec le doigt, un peu comme dans le film ET. Pour lui, c’était un grand moment dans sa carrière d’astrophysicien.

Hubble par Jean-François Clervoy lors de sa mission en 1999. Jean-François Clervoy/ESA/NASA

Hubble est un instrument mythique qui a révolutionné la connaissance qu’on avait de l’univers. On dit qu’il y a un avant et un après Hubble, comme il y a eu un avant et un après la lunette astronomique de Galilée. C’est une grande fierté d’avoir été nommé sur cette mission, de s’en être approché et d’avoir travaillé dessus pour lui redonner vie comme des chirurgiens. Lorsque nous l’avons relâché le jour de Noël, le centre de contrôle nous a déclaré après quelques orbites : « Il est 100% opérationnel ». 20 ans après cette mission, il continue à nous donner des informations extraordinaires sur notre univers.

Cette longévité est exceptionnelle pour un satellite aussi compliqué

Comme Hubble est en dehors de l’atmosphère, il peut recevoir des signaux qui sont impossibles à capter sur Terre car l’atmosphère en arrête certains parmi ceux émis par les étoiles et les galaxies. Hubble n’est également pas attaché à la Terre, il permet donc d’avoir des temps d’exposition très longs. En photographie, il faut cela pour observer un objet très peu lumineux. C’est comme ça que Hubble a pu observer des choses au fin fond de l’univers.

Surtout, Hubble voit dans le spectre visible alors que tous les autres télescopes spatiaux observent les rayons X, gammas, infrarouges, ultraviolets …

Mais surtout, il est visitable par des humains qui ont permis de le remettre à neuf. Même s’il a trente ans aujourd’hui, c’est comme s’il avait des instruments modernes, qui sont peut-être 1million de fois plus performants que ceux lancés à bord en 1990.

Si vous ne deviez retenir qu’un seul cliché de Hubble ?

Juste après notre mission, nous avons été invités au Space Science Institute, le centre de contrôle du télescope à Baltimore aux Etats-Unis. Ils nous ont offert sur un grand poster la première image prise par le télescope après notre réparation. Il était en panne totale avant ça. Ce cliché est donc le témoin du renouveau. C’est la nébuleuse de l’esquimau, une explosion d’étoile : une supernova.

La nébuleuse de l'esquimau. ESA/NASA

A cette occasion, je pose une question : « quelles sont les grandes découvertes apportées par Hubble ? » Les scientifiques me répondent qu’il a contribué à affiner l’âge de l’univers, à démontrer l’existence des trous noirs. Il a montré que les galaxies dans l’univers observable, qui n’est que 5 % de notre univers, se comptent en centaines de milliards. Quand on sait que chaque galaxie c’est 100 à 200 milliards d’étoiles … Cela signifie que Hubble peut voir 40 000 milliards de milliards d’étoiles (40 000 000 000 000 000 000 000 [NdRFI]. C’est un œil extraordinaire sur notre univers qui nous permet de remonter le passé, de voir que les étoiles naissent et meurent.

Vous en tant qu’astronaute, Hubble et ses clichés ; qui popularise le plus l’espace et l’astronomie auprès du grand public ?

Le métier d’astronaute, c’est un métier d’opérateur. Nous sommes techniciens, électriciens, plombiers … Quand j’étais à bord de la navette avec trois astrophysiciens, j’ai eu les plus beaux cours d’astronomie ! Lorsque nous étions du coté nocturne de l’orbite, après avoir largué le télescope avec succès le 25 décembre, ils m’expliquaient ce qu’on voyait. On éteignait toutes les lumières dans le cockpit pour voir l’univers, la voie lactée. C’était fantastique. Hubble est vraiment le télescope mythique. Les photos de Hubble, on les connaît tous : le champs profond, la pouponnière d’étoiles, la galaxie de l’esquimau, l’œil de chat, le crabe, la tête de cheval … et les lentilles gravitationnelles ! Hubble a pris des photos où on voit le phénomène de relativité générale qui courbe l’espace-temps. Cela fait que vous voyez une étoile à plusieurs endroits à la fois, car la trajectoire de ses rayons sont courbés par un objet massif.

le champ profond de Hubble : chaque point lumineux est en fait une galaxie. Cette photo recouvre une partie minuscule du ciel. ESA/NASA

Le télescope a permis de prendre des images de l’univers qui parlent à quelqu’un qui n’y connaît rien. Alors que les astrophysiciens étudient avec des données informatiques, avec des 0 et des 1, Hubble montre des images telles que vous pourriez les voir vous avec vos yeux si vous aviez des jumelles très puissantes en flottant dans l’espace. Hubble est donc comme une extension du corps humain. Voir des gaz interstellaires colorés avec des petits points qui montrent des étoiles en train de naître, ou des étoiles en train d’exploser, ça parle à tout le monde. Effectivement, Hubble a popularisé l’intérêt pour l’univers. Il a contribué à rendre plus populaire l’astronomie. C’est quand même la première des sciences ! La première chose qui fascine les humains, c’est l’observation du ciel.

► A relire aussi : Le téléscope Hubble a 25 ans, entretien avec l'un de ses créateurs

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner