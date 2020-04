Une nouvelle maladie inflammatoire touchant des enfants suspectée d'être liée au coronavirus

Le nouveau coronavirus provoque-t-il chez un petit nombre d'enfants et d'adolescents une nouvelle maladie inflammatoire grave ? C'est la question qui préoccupe plusieurs pays après l'apparition récente de cas inhabituels, en pleine épidémie de Covid-19.

L'alerte est tout d'abord venue ce week-end d'Angleterre, avec un signalement du service public de santé, NHS England, de plusieurs cas d'enfants souffrant d'une nouvelle maladie inflammatoire potentiellement grave. Dans la foulée, un petit nombre de cas similaires a été mentionné en France, aux États-Unis, en Espagne ou en Belgique.

Sur l'ensemble des hôpitaux parisiens, cela représente « à peu près une vingtaine d'enfants », a indiqué Damien Bonnet, chef de service de cardiologie pédiatrique à l'hôpital Necker enfants malades. « Selon mes collègues français, il y en a d'autres ailleurs », ajoute-t-il, en soulignant toutefois que leur nombre dans l'absolu « reste limité ». Le premier cas a été admis dans son hôpital « il y a trois semaines et ça s'est accéléré depuis environ huit jours ».

Un constat partagé de l'autre côté de l'Atlantique. « J'ai vu de tels patients hier et aujourd'hui, et mes collègues en voient depuis deux ou trois semaines », dit à l'AFP Sunil Sood, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital pour enfants Cohen's children de New York.

Un lien avec le Covid-19 pas envore avéré

« L'ensemble des pédiatres, des réanimateurs [en Europe] travaillent ensemble pour voir s'il y a lieu ou non de faire un lien avec le Covid-19, ce que je ne sais pas encore au moment où je vous parle », a déclaré le ministre français de la Santé, Olivier Véran, ce mercredi à l'Assemblée nationale. « C'est quelque chose qui nous préoccupe », avait assuré la veille son homologue britannique, Matt Hancock, à la radio LBC.



Une préoccupation d'autant plus vive que toutes les études ont jusqu'à présent montré que les formes graves du Covid-19 étaient rarissimes chez les plus jeunes. Selon le Pr Bonnet, ces jeunes patients ont « de 2 à 18 ans ». Le Dr Sood, lui, mentionne plutôt des adolescents, « dont le plus jeune a 13 ans ».

Des symptomes qui rappellent la maladie de Kawasaki

« Ces enfants viennent avec des symptômes digestifs, respiratoires ou infectieux » accompagnés « d'une atteinte cardiaque », explique le Pr Bonnet, selon qui « la plupart ont besoin d'être aidés avec des médicaments pour soutenir le fonctionnement du coeur ». « Les enfants évoluent quasiment tous de façon favorable, même s'ils sont dans une situation réanimatoire initialement », insiste le Pr Bonnet. De même, tous les jeunes patients dont le Dr Sood a eu connaissance ont vu leur état s'améliorer, même s'ils ne sont pas encore tous sortis de l'hôpital, et aucun n'est décédé.

Certains symptômes font penser à un syndrome du choc toxique ou à la maladie de Kawasaki. Cette maladie qui touche les enfants entraîne une inflammation des vaisseaux sanguins (éruptions cutanées, ganglions, conjonctivite, problèmes cardiaques dans les formes graves...). Mais même s'il y a des chevauchements de symptômes avec les cas actuellement observés, il y a aussi des différences, note le Pr Bonnet. La première d'entre elles est l'âge des patients: « La maladie de Kawasaki, c'est d'abord une maladie du petit enfant, plutôt moins de 2 ans, même s'il y en a jusqu'à 4 ou 5 ans. Là, on voit tous les âges. »

Des cas qui interpellent



Dans tous les pays où ces cas ont été rapportés, certains jeunes patients ont été testés positifs au Covid-19 et d'autres négatifs. Le lien de cause à effet entre le coronavirus et ces symptômes inflammatoires n'est donc pas établi avec certitude. Pour autant, la conjonction des deux interpelle.

Même si les causes de la maladie de Kawasaki sont inconnues, on suspecte depuis longtemps qu'elle puisse être « une réaction inflammatoire disproportionnée à une infection virale banale », selon le Pr Bonnet. « Il se pourrait que le nouveau coronavirus entraîne la même réponse inflammatoire que celle entraînée par d'autres virus dans la maladie de Kawasaki », renchérit le Dr Sood.

Chez les adultes, on estime que les formes graves de Covid-19 pourraient être liées au déclenchement d'une trop forte réponse immunitaire causée par la maladie. Dans tous les pays concernés, les spécialistes appellent à une vigilance accrue pour mieux repérer les cas d'enfants hospitalisés pour une maladie inflammatoire atypique, et déterminer si oui ou non le lien avec le Covid-19 est avéré.

(Avec AFP)

