Coronavirus: le confinement a fait chuter les émissions de CO2 dans le monde

Des canards se baladent dans les rues de Paris, vides, lors du confinement. Ce sont les émissions des transports qui ont le plus baissé. AFP/Hassan Ayadi

Le confinement a provoqué une baisse de la circulation du coronavirus, mais également une baisse des émissions de CO2 particulièrement notable : moins 17% dans le monde au plus fort du confinement. On s'en doutait, mais pour la première fois une étude scientifique d'ampleur a mesuré le phénomène et cela fait l'objet d'une publication dans la revue Nature Climate Change.