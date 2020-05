Le lancement du vol habité de SpaceX reporté

La société privée SpaceX a décidé de reporter le lancement de son premier vol habité, initialement prévu ce mercredi, au samedi 30 mai, en raison du mauvais temps.

Tout était prêt. Doug Hurley et Bob Behnken étaient sanglés depuis deux heures dans leur capsule perchée au sommet de la fusée Falcon 9. Le plein de carburant était fait. Le président américain Donald Trump avait même fait le déplacement sur la base floridienne de Cape Canaveral pour assister à cet événement historique.

Mais 17 minutes avant le lancement, le compte à rebours s'est arrêté et la voix du directeur de lancement de SpaceX a retenti dans la capsule Crew Dragon. « Dragon, SpaceX : malheureusement, nous n'allons pas lancer aujourd'hui », a-t-il annoncé aux deux astronautes. « C'était un bel effort de l'équipe, nous comprenons », a répondu Doug Hurley.

En cause, un ciel très nuageux et quelques gouttes de pluie qui commençaient à tomber sur la fusée. Une alerte aux tornades avait même été donnée une heure avant, rapporte notre correspondant Eric de Salves. Il s'en est fallu de dix minutes pour que ce mauvais temps se dissipe, selon SpaceX, mais le risque posé par la pluie et les éclairs était trop important, et la fenêtre de tir, 16h33, très stricte. L'heure du lancement était en effet fixée afin de coordonner la trajectoire de la capsule et celle de la Station spatiale internationale, à laquelle Bob Behnken et Doug Hurley auraient dû s'amarrer ce jeudi.

La prochaine tentative aura lieu samedi à 15h22 (19h22 GMT).

