La science face au coronavirus: ne pas confondre vitesse et précipitation

Pour tenter d’apporter des réponses claires sur cette maladie inédite qu’est le Covid-19, le monde de la recherche scientifique est en ébullition depuis plusieurs mois. Il se retrouve immergé dans l’engouement du débat médiatique, politique et public, non sans quelques ratés.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, qui est responsable de plus de 400 000 décès pour plus de 7 millions de cas dans le monde, le nombre d’études publiées par les scientifiques sur le Covid-19 a explosé. Du commencement à la publication, toute la chaîne de production du savoir scientifique sur cette maladie a été revue pour être accélérée.

La pandémie a « demandé à la recherche énormément de mobilisation », confirme Ghislaine Filliatreau, déléguée à l’intégrité scientifique de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale). Intimé par le monde entier de trouver une réponse à la pandémie, le monde scientifique a dû se soumettre à l’injonction de faire son travail plus rapidement mais tout aussi bien. Ces derniers mois, la mobilisation des chercheurs a été inédite mais marquée par des événements qui ont terni le monde de la recherche.

« L’une des plus grandes rétractations de l’histoire moderne »

Dernier en date, qualifiée de « l’une des plus grandes rétractations de l’histoire » par James Heathers, chercheur à la Northeastern University de Boston : la rétractation, jeudi 4 juin, de trois des quatre auteurs d’une étude très médiatisée – portant sur 96 000 patients dans le monde – publiée dans The Lancet, l’une des plus prestigieuses revues scientifiques. Cette étude concluait à l’inefficacité du traitement à base de chloroquine ou d’hydroxychloroquine, deux molécules rendues extrêmement populaires par des essais – controversés – publiés par le professeur Didier Raoult, de l’IHU de Marseille.

Depuis la médiatisation de la molécule, qui a donné lieu à de virulents débats politiques, sur les réseaux sociaux et dans les médias, « il y a sans cesse des rebondissements, c’est vraiment un feuilleton, c'est assez spectaculaire », note Ghislaine Filliatreau. Elle explique ce phénomène par « l’intérêt énorme des médias qui font de l'actualité au jour le jour, alors que l'appropriation de l'information scientifique nécessite un temps plus long ». L’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait même suspendu ses essais cliniques concernant la molécule, avant de les reprendre suite à la rétractation de la majorité des auteurs du Lancet.

Ce feuilleton a poussé, le 4 juin, le site Futura Santé à ne plus écrire sur la chloroquine, estimant que « la démarche, l'esprit scientifique ne ressortiront pas indemnes de toutes ses péripéties ». Face à un débat qui s’est « politisé », Julien Hernandez, journaliste scientifique spécialiste des questions de santé chez Futura estime que « ça a amené plus de conséquences négatives, de flou et de climat stérile anxiogène ». Il a donc décidé d’arrêter d’écrire sur le sujet jusqu’à ce qu’il « possède des éléments assez robustes pour dire tout ce qu’on sait et le consensus scientifique à cet égard ».

Pour autant, avec le cas de l’étude parue dans The Lancet, « c’était un problème de données, ce n’est pas la même chose que ne pas avoir travaillé son papier. On est sur un problème plus profond », estime la déléguée à l’intégrité scientifique de l’Inserm. En effet, la relecture par les pairs, la méthode utilisée par la plupart des revues pour valider une publication, n’est pas en mesure de détecter un problème issu des données à l'origine de l’étude. Cette affaire autour de la publication dans The Lancet « est un immense scandale très préjudiciable à la communauté scientifique », selon le professeur Gilbert Deray, de la Pitié-Salpêtrière à Paris.

L’article du Lancet est retiré ce qui était attendu. La fraude est probable, une enquête est en cours. C’est un immense scandale très préjudiciable à la communauté scientifique. deray gilbert (@GilbertDeray) June 4, 2020

Une accélération du processus de publication

La méthode « historique » de publication scientifique est de préparer un article et de le soumettre à la revue de son choix, afin qu’il soit relu par d'autres scientifiques. Ces derniers sont ainsi en charge d’émettre des critiques sur le texte avant sa publication, ou non, par la revue. Pour répondre à la hausse considérable de propositions, les revues ont donc dû modifier leur parcours de relectures. Ainsi, selon un article de la revue Nature, certaines publications portant sur le Covid-19 sont parues « près de deux fois plus rapidement que d’autres articles à la même époque ». D’autres revues, « ont mis place des boucles de rejets courts de manière à ne pas avoir d’effet tunnel et de dire tout de suite si elles prennent ou pas » la publication, précise la déléguée à l’intégrité scientifique.

« Nous devons être attentifs sur la rapidité avec laquelle le travail est fait et la rapidité avec laquelle les papiers sont publiés parce que les gens sont susceptibles de faire des erreurs dans la précipitation », estime Ivan Oransky, le cofondateur de Retraction Watch, un site spécialisé dans le suivi des rétractions et de l’intégrité scientifique. Selon ce même site, depuis le début de la pandémie, en plus de l’étude du Lancet, 14 autres rétractations ont eu lieu sur des publications concernant le Covid-19, dont 7 concernant des « préprints » (préimpressions).

Explosion du nombre de préimpressions

Le nombre de préimpressions concernant le coronavirus illustre une tendance qui a explosé avec la pandémie. Déjà avant l’apparition du Covid-19 en Chine en décembre dernier, « la recherche était en train de changer. Elle s’orientait vers l’open access, une façon de rendre accessible plus tôt et différemment les résultats de la recherche », détaille Ghislaine Filliatreau.

Depuis que le coronavirus est devenu une pandémie, medRxiv, l’une des plateformes de publication de préimpressions – co-gérée par l'Université Yale à New Haven, Connecticut, et BMJ Publishing Group à Londres – a connu une croissance fulgurante. Due notamment aux 3 700 prépublications sur le Covid-19 déposées, représentant une très large majorité des contenus de la plateforme en avril et mai.

Ce phénomène est nouveau pour la recherche bio-médicale. Pour autant, ces préimpressions ne sont pas à prendre comme des publications. Elles sont « des rapports préliminaires de travaux qui n'ont pas été certifiés par des pairs. Elles ne doivent pas être utilisés pour guider la pratique clinique ou les comportements liés à la santé », prévient medRxiv sur son site internet. En revanche, d’autres sites de préimpressions tels que BioRxiv n’ont pas connu la même hausse avec la pandémie, notamment car la préimpression est d’ores et déjà devenue monnaie courante dans certains sous-secteurs du bio-médical, les mathématiques ou la physique.

« Instrumentaliser la science participe forcément à un impact négatif à son encontre »

Durant cette crise sanitaire, le discours scientifique a été omniprésent dans le débat public et politique. En témoignent les prises de position de nombreuses personnalités pour ou contre la chloroquine ou l’engouement autour de cette molécule sur les réseaux sociaux. « Cela a mis le projecteur en grand sur la recherche scientifique. C’est une super occasion d’explorer des complexités qu’on ne voit pas habituellement comme le lien scientifique politique ou le lien média scientifique », analyse Ghislaine Filliatreau. Elle estime qu’il y a un « manque d’expérience de la part des médias pour s’emparer des travaux scientifiques et de la part des scientifiques pour anticiper ce qui va être déduit de ce qu’ils disent ».

La part prépondérante du discours scientifique dans le débat public a pour l’instant été plutôt préjudiciable à la science. « Au niveau du débat scientifique, il n’y a que les faits, les expériences, et le débat entre scientifique qui peuvent trancher. Le fait d’instrumentaliser la science participe forcément à un impact négatif à son encontre », estime Julien Hernandez. En période d’incertitudes, comme c’est le cas de la crise sanitaire, l’attente d’une réponse claire, voire d’une solution, est extrêmement forte.

Or, le travail scientifique, surtout face à un virus méconnu tel que le Covid-19, ne peut répondre aussi rapidement et précisément à toutes les questions. « La démarche scientifique n'est ni pro, ni anti. (...) Elle a vocation à trancher le réel, pas à nous bercer d'illusions rassurantes », estime la rédaction de Futura dans son billet.

« C’est la fin de l’histoire qui nous dira si on a pu faire une sortie par le haut ou pas mais il y aura du travail, c’est sûr. Je pars du principe qu’on y laissera des plumes mais que les plumes c’est aussi une occasion d’apprendre », conclut, optimiste, la déléguée à l’intégrité scientifique.

