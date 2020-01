Open d'Australie: Paire réclame "plus de respect" aux organisateurs

Publicité Lire la suite

Melbourne (AFP)

Battu mercredi au 2e tour de l'Open d'Australie au terme d'un second marathon de cinq sets en 24 heures, Benoît Paire estime qu’en tant que tête de série, il "mérite un peu de respect" dans la programmation.

QUESTION: Comment analysez-vous cette défaite ?

REPONSE: "Dans l’ensemble, c’était un beau match. Je me suis bien accroché. C’est juste dur parce que dans les deux premiers sets, dans la tête, je n’étais vraiment pas dedans à cause du vent. Il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent de la chaleur ou de la pollution. Moi, je n’aime pas le vent. Après, physiquement dans le quatrième set je sens que je suis vraiment dans le dur et dans le cinquième je tiens parce que je sers bien. Mes jambes sont vraiment un petit peu cassées."

Q: Est-ce que vous ne payez pas votre début de saison très chargé ?

R: "Je suis parti de chez moi depuis le 27 décembre. J’ai enchaîné l’ATP Cup, le tournoi d’Auckland et l’Open d’Australie. Je n’ai pas eu le temps de couper une seconde. Les meilleurs joueurs ont forcément un jour de repos parce qu’ils jouent sur les grands courts couverts. À un moment donné, moi j’ai été finaliste la semaine dernière, je joue 3h30 hier et le lendemain je n’ai même pas 24h de repos et je joue déjà contre Cilic. Il y a aussi le public croate (...) ils ont leurs bonnets de natation sur les oreilles: je ne sais pas si c’est à cause de ça qu’ils n’entendent pas les annonces... La prochaine fois ils resteront dans leur piscine."

Q: Les meilleurs sont forcément protégés, non ?

R: "On protège les meilleurs mais il faut aussi protéger ceux qui ont bien joué les semaines d’avant. Moi aussi je suis tête de série ! Je pense à un moment donné que je le mérite. Quand je fais une finale la semaine d’avant et que je joue cinq sets la veille, je mérite de jouer le soir, voilà. Je trouve que ça serait un peu plus fair-play d’avoir une night session ou alors de ne pas jouer avant 17h. Il faut protéger tous les joueurs qui ont bien joué. Il faut respecter tout le monde. Je veux bien que les meilleurs veulent leurs courts parce qu’ils sont protégés et ils veulent ci et ils veulent ça. Nous aussi on est des joueurs, on a bien joué, on est tête de série, on mérite aussi un peu de respect."

Q: Quel est votre programme pour les prochaines semaines ?

R: "J’ai encore le tournoi de double à jouer avec Simone Bolelli. Il n’est là que pour ça donc il faut quand même que je tienne mon engagement. Je vais essayer d’être au maximum mais il faut que je prenne un peu de recul avant de faire le tournoi en Inde début février. J’ai un pote qui va aux Philippines donc pendant une semaine je vais peut-être juste me détendre, me mettre à la plage, me poser au bord d’une piscine et boire des cocktails. C’est ce que j’aime. Je veux juste poser la raquette parce que là je ne peux plus la voir."

Propos recueillis en conférence de presse

