Open d'Australie: les poids lourds ont le vent en poupe

Publicité Lire la suite

Melbourne (AFP)

Le fort vent qui soufflait mercredi à Melbourne a poussé les favoris dans le dos: ni les tenants du titre Naomi Osaka et Novak Djokovic, ni la N.1 mondiale Ashleigh Barty ne se sont attardés sur les courts au 2e tour de l'Open d'Australie.

En soirée, Serena Williams et Roger Federer ont bénéficié du toit de la Rod Laver Arena pour se qualifier eux aussi sans problème.

Djokovic, vainqueur du Japonais Tatsuma Ito (146e) 6-1, 6-4, 6-2 en 1h35, s'est dit "globalement satisfait de sa performance", lui qui avait cédé un set au premier tour.

"Avec ces conditions météorologiques, il faut accepter de devoir se battre non seulement contre l'adversaire, mais aussi contre le vent. Je l'ai accepté, j'ai joué extrêmement bien au début du match et je menais 5-0 après 15 minutes", a-t-il analysé en soulignant l'efficacité de son service lors des deux premiers tours du tournoi.

"C'est l'un de mes objectifs à l'entraînement: rechercher un moyen de gagner des points facilement", a-t-il expliqué.

Les discussions qu'il a eu la veille avec son compatriote Filip Krajinovic n'ont en revanche pas eu le moindre effet: ce dernier s'est lourdement incliné face à Roger Federer 6-1, 6-4, 6-1.

- "Pas juste" -

"C'est un très bon début de saison. Je suis très détendu en dehors des courts et j'ai beaucoup travaillé à l'intersaison. Ça paie", s'est félicité le Suisse de 38 ans qui ne jouait que son deuxième match de l'année.

Les conditions météorologiques lundi ont fait que si Federer avait pu jouer sous le toit de la Rod Laver Arena, Krajinovic avait dû, lui, jouer son premier tour mardi et il avait mis près de quatre heures pour se qualifier en 5 sets avant de rejouer dans la foulée sans journée de repos.

"J'y ai un peu pensé (à la fin du match), c'est vrai et j'ai trouvé que ce n'était pas juste", a affirmé Federer en reconnaissant qu'il n'avait cependant pas hésité à saisir l'occasion qui se présentait de boucler le match.

Au contraire, malgré leurs victoires, Osaka et Serena n'étaient pas tout à fait contentes de leur jeu.

"Ce que j'ai fait de mieux aujourd'hui? C'est de gagner le match", a analysé la Japonaise de 22 ans qui a battu la Chinoise Saisai Zheng (42e) 6-2, 6-4 en 1h20 mais a craint un moment de se faire embarquer dans un 3e set après avoir perdu deux fois son service dans la seconde manche.

- Revanche Osaka-Gauff -

"Elle renvoyait tout ! Je me disais +mais je vais finir par marquer un coup gagnant?+ Et elle: +Non, je vais tout te renvoyer!+", a ajouté la 4e mondiale qui s'attendait à ressentir ce genre de "frustration" contre cette adversaire.

Après un bon premier set, Serena s'est retrouvée un peu plus sous pression.

"C'est de ma faute, j'ai commencé à faire beaucoup trop de fautes. En tout cas, plus de fautes que ce que je fais d'habitude dans mes bons matchs", a expliqué la joueuse qui vise à 38 ans un 24e titre du Grand Chelem.

Devant son public, Barty a expédié la Slovène Polona Hercog (48e) 6-1, 6-4 en 1h06.

Elle a concrétisé trois de ses sept balles de break et a sauvé les 6 qu'elle avait concédées à Hercog. "Il fallait absolument que je joue bien ces points importants", s'est-elle félicité.

Bonne nouvelle aussi pour le tournoi, la qualification de la plus jeune joueuse de l'Open, étoile montante du tennis, Coco Gauff qui, après avoir éliminé une nouvelle fois Venus Williams au premier tour, comme à Wimbledon l'an dernier, a écarté Sorana Cirstea (74e) 4-6, 6-3, 7-5 et affrontera Osaka.

La Japonaise avait battu l'Américaine au 3e tour à Flushing Meadows l'an dernier. "Mais cette fois je pense que je serai moins nerveuse, a prévenu Gauff. Je serai plus en confiance maintenant que je sais à quoi ressemble sa balle".

© 2020 AFP