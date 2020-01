Cyclisme

Tropicale Amissa Bong : L’Erythréen Biniam Hailu s’impose à Ndjole

Texte par : Farid Achache

L’Erythréen Biniam Hailu de la formation Nippo Delko Provence a remporté la troisième étape de la Tropicale ce mercredi 22 janvier entre Mitzic et Ndjolé après 186 kilomètres. En 2019, Biniam Hailu s’était déjà imposé au Gabon avec l’équipe nationale d’Erythrée. « C’est ma première équipe professionnelle et je veux remercier tous mes coéquipiers », raconte le vainqueur du jour qui s’était classé troisième de la première étape à Ebolowa au Cameroun. « Aujourd’hui j’ai vu que c’était un très bon coureur. A la fin, il fallait un sacré coup de pédale pour aller gagner cette étape qui arrivait en montée. C’est un coureur complet capable de rouler, de grimper et de sprinter », explique son coéquipier Justin Jules. Biniam Hailu a devancé les Français Jordan Levasseur (Roubaix Lille métropole) et Emmanuel Morin (Cofidis). L’Erythréen Natnael Tesfazion reste le leader au classement général.