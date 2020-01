XV de France: un zeste d'expérience en plus dans la liste des 28

Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, et son capitaine Charles Ollivon près du trophée du Tournoi des Six Nations, à Londres, le 22 janvier 2020

Le néo-sélectionneur Fabien Galthié a misé sur l'expérience pour constituer jeudi un groupe resserré de 28 joueurs en vue du match d'ouverture du Tournoi des six nations, face à l'Angleterre le 2 février.

L'arrière Thomas Ramos (24 ans, 9 sélections) est le seul absent de marque de la liste des 28 joueurs qui restent au camp d'entraînement de Nice. Il figure parmi les 14 joueurs renvoyés dans leur club pour disputer la 14e journée du Top 14, avant de revenir sur la Côte d'Azur pour compléter le groupe de 42.

Son "renvoi" fait les affaires de son club, le Stade Toulousain, qui devrait le titulariser à l'ouverture dimanche contre le leader de Top 14 Bordeaux-Bègles en l'absence de Ntamack, en Bleu, et de l'Australien Zack Holmes, suspendu.

Après avoir ouvert le groupe élargi de 42 à des jeunes prometteurs, Fabien Galthié a resserré la nouvelle famille bleue sur une ossature plus expérimentée. Histoire de s'appuyer sur des cadres quart de finalistes de la Coupe du monde face au pays de Galles en octobre.

Ainsi, en plus du nouveau capitaine Charles Ollivon (26 ans, 11 sélections), le joueur le plus capé Gaël Fickou (51 sélections) et le plus âgé Bernard Le Roux (30 ans) restent sans surprise pour encadrer ce XV moderne.

Antoine Dupont et Romain Ntamack pour la charnière, le centre Virimi Vakatawa et l'ailier Damian Penaud vont aussi pouvoir se concentrer totalement sur le Tournoi et réviser leurs gammes à dix jours du premier choc.

- Moyenne d'âge 24 ans -

Parmi les 14 qui quittent le groupe provisoirement figurent notamment l'ouvreur de Toulon Louis Carbonel (20 ans) et les Bordelais Maxime Lucu (26 ans) et Cameron Woki (21 ans).

Le 3e ligne Sekou Macalou (1 sél.) fait lui partie des heureux qui restent sur la côte d'Azur, récompensant ainsi son excellent début de saison avec le Stade Français, alors qu'il a disparu du XV de France depuis sa virée nocturne à Edimbourg en février 2018 après une défaite face à l'Ecosse.

C'est dans ce groupe de 28 que piochera a priori le staff des Bleus pour établir jeudi prochain les titulaires et remplaçants retenus pour affronter l'Angleterre. Même si des exceptions pourraient s'y glisser, à commencer par Thomas Ramos.

Bon indicateur du futur XV de France en pleine construction, le noyau de 28 a une moyenne d'âge de 24,4 ans pour 12 sélections de moyenne. Une équipe encore inexpérimentée et qui vise, à long terme, la Coupe du monde 2023 en France.

Sept "non capés" sont conservés et ont une chance de baptême du feu contre les Anglais: le pilier Mohamed Haouas (Montpellier), le deuxième ligne Boris Palu (Racing 92), les troisième lignes Dylan Cretin (Lyon) et Alexandre Fischer (Clermont), ainsi que trois autres montpelliérains Arthur Vincent (centre), Gabriel Ngandebe (ailier) et Anthony Bouthier (arrière.

En plus du pilier droit de Lyon Demba Bamba (21 ans, 7 sélections) et de Ntamack (12 sélections), déjà installés avec les Bleus, un seul Bleuet champion du monde 2018 est sélectionné, le centre de Montpellier Arthur Vincent (20 ans), à la différence de Woki, Carbonel, Jean-Baptiste Gros (pilier, Toulon, 20 ans) et Kilian Geraci (2e ligne, Lyon, 20 ans) qui retournent eux fouler les pelouses de Top 14 en attendant mieux.

Après l'Angleterre, les Français recevront l'Italie le 9 février, puis iront au pays de Galles (22 février) et en Ecosse (8 mars) avant de finir le Tournoi à domicile contre l'Irlande (14 mars).

