Basket NBA: Les Camerounais Embiid et Siakam sélectionnés au All Star Game

Texte par : RFI Suivre

Les Camerounais Joël Embiid (Philadelphie Sixers) et Pascal Siakam (Toronto Raptors) ont été sélectionnés comme titulaires pour le All Star Game qui aura lieu le 16 février 2020 à Chicago, tout comme les Américains Kemba Walker (Boston Celtics), Trae Young (Atlanta Hawks), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Anthony Davis (Lakers) et James Harden (Houston Rockets), et le Slovène Luka Doncic (Dallas Mavericks), à l’issue d’un vote des fans de la NBA, des basketteurs de la ligue et des médias. Siakam, dont ce sera la première participation à ce match de gala annuel, jouera peut-être dans l’équipe du Grec d’origine nigériane Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). Ce sont en effet les capitaines des deux équipes qui choisiront leurs coéquipiers parmi les joueurs retenus. LeBron James (Los Angeles Lakers) sera le capitaine de la sélection adverse.