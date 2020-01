La NBA débarque à Paris avec le match événement Milwaukee-Charlotte

La prestigieuse Ligue américaine de basket-ball investit Paris ce vendredi pour un match de saison régulière. Les Charlotte Hornets, détenus par l'icône Michael Jordan, affrontent les Milwaukee Bucks du Grec Giannis Antetokounmpo. Une première sur le sol français.

C'est la fin d'une longue attente pour les fans de basket en France. Depuis presque dix ans et un match de préparation entre les New York Knicks et les Minnesota Timberwolves, la NBA brillait par son absence dans l'Hexagone. Son retour, cette année, matérialisé par une rencontre de saison régulière et donc officielle, n'en est que plus spectaculaire et symbolique.

L'ailier des Charlotte Hornets, Nicolas Batum, sera le seul représentant français sur le parquet de l'AccorHotels Arena, ce vendredi 24 janvier à 21 h. Et il a clairement conscience de la dimension historique de l’événement : « C'est un moment émouvant dans une carrière. Faire un match de NBA dans son propre pays, c'est assez particulier. C'est la première fois que ça arrive en France et être le premier, ça me rend fier. »

En l'absence de son ancien coéquipier Tony Parker, désormais retraité mais qui sera en tribunes, Batum sera donc le porte-drapeau du basket français pour ce NBA Paris Game : « C'est bien pour le public français parce que la NBA est quand même très populaire ici, elle est très suivie et il y a beaucoup de joueurs français qui jouent dans cette Ligue. C'est une bonne chose qu'il y ait un match à Paris. » L'actuel capitaine de l'équipe de France fait partie de la trentaine de joueurs tricolores à avoir déjà découvert le championnat nord-américain, ce qui en fait le plus gros contingent en Europe.

Se rapprocher des fans partout dans le monde

La NBA ne l'a jamais perdu de vue. En organisant ce match entre Milwaukee et Charlotte à Paris, elle entend bien continuer à alimenter ce lien privilégié, comme l'explique Amadou Gallo Fall, l'un des vice-présidents de la Ligue : « Il y a actuellement plus de dix joueurs français en NBA... Rudy Gobert (pivot de Utah), Evan Fournier (arrière d'Orlando)... La France a aussi formé Tony Parker et ça continue. Elle a toujours été un marché très très important et ce match va perpétuer la dynamique actuelle de la NBA qui consiste à se rapprocher des fans partout où ils se trouvent dans le monde. C'est dans la logique d'expansion internationale de la Ligue ».

Depuis neuf ans, la NBA organisait au moins une rencontre par saison à Londres pour des raisons pratiques mais elle s'est enfin décidée à investir Paris, « rassurée par la rénovation de l'AccorHotels Arena », assène George Eddy, qui a longtemps été la voix du basket sur Canal+ et spectateur averti du développement du basket en France. « C'est une salle moderne, avec une capacité et des loges qui peuvent générer beaucoup de bénéfices. Elle s'insère parfaitement dans le modèle du sport-spectacle voulu par la NBA. »

Bénéficier de l'image de Paris

Une fois ces dernières réticences écartées, il n'y avait plus guère d'obstacle à l'arrivée de la puissante Ligue sur le sol français. L'occasion était trop belle selon Didier Primault, directeur général du Centre de droit et d'économie du sport de Limoges : « La marge de progression sur le marché français n'est pas forcément très importante mais cet événement permet de développer la marque, de pouvoir proposer une belle expérience à ses fans et exploiter ça avec une politique digitale toujours très offensive et efficace. Pour toutes les marques qui cherchent à être globales, Paris est l'un des endroits où il faut être. C'est une ville qui bénéficie d'une image très forte et elle permet à la NBA de renforcer encore si besoin sa propre marque déjà particulièrement forte. »

Signe de l'aura incroyable de la Ligue, le succès auprès du public français a été foudroyant, pour un match pourtant anodin en plein coeur de la saison régulière. Lors de la mise en vente en octobre, les 15 000 billets de ce Charlotte-Milwaukee se sont écoulés en quelques minutes seulement. Plus de 100 000 personnes ont été éconduites, patientant sur la file d'attente en ligne. Quelques rares places restent encore disponibles aujourd'hui à la revente. Mais désormais, pour assister aux arabesques du Grec Giannis Antetokounmpo, il faudra débourser entre 315 et 1 625 euros. Ou patienter encore un an puisque la NBA a d'ores et déjà annoncé qu'un match de saison régulière serait à nouveau organisé à Paris en janvier 2021.