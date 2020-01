Open d'Australie: "On ne veut pas perdre contre une joueuse de 15 ans", reconnaît Osaka

Publicité Lire la suite

Melbourne (AFP)

La tenante du titre Naomi Osaka s'est montrée abattue après son élimination au 3e tour de l'Open d'Australie par l'adolescente américaine Coco Gauff: "On ne veut pas perdre contre une joueuse de 15 ans", a reconnu la Japonaise.

Q: Comment expliquez-vous cette défaite ?

R: "J'ai l'impression de passer des examens tout le temps. La vie est pleine d'examens à passer, et pour moi ces examens ce sont des matches de tennis. Il faut que j'apprenne à les gérer. Il y a des moments où j'y arrive. Mais il y en a d'autres, comme ce soir, où je suis submergée par les émotions et je ne sais plus trop quoi faire. Il faut que je continue d'apprendre."

Q: Vous avez été victime du stress ?

R: "Je n'étais pas à l'aise, peut-être un peu à cause de cette histoire de défense du titre. En plus, ce soir, ce match était très attendu. Mais il faut quand même dire qu'elle a largement mérité sa victoire. C'est juste dur... On ne veut pas perdre contre une joueuse de 15 ans. Mais c'est comme une piqûre de rappel, l'âge de l'adversaire n'est finalement pas important: elle mérite d'être là, et moi je dois travailler plus."

Q: Que retiendrez-vous de cette défaite ?

R: "Elle fait un peu plus mal que d'autres. Je l'aime beaucoup (Coco Gauff), mais je n'aime pas cette sensation d'avoir été battue par elle. Avec mon équipe, nous étions venus pour gagner le tournoi. Et je n'ai pas réussi à faire ce que je devais. En plus, mon père et ma mère étaient là, donc ça fait encore plus mal."

Propos recueillis en conférence de presse

