Open d'Australie: Serena Williams et Naomi Osaka tombent de haut

Melbourne (AFP)

C'est fini pour Serena Williams et Naomi Osaka: l'Américaine, en quête d'un 24e trophée du Grand Chelem, et la Japonaise, tenante du titre, ont été surprises vendredi dès le 3e tour de l'Open d'Australie.

Osaka pouvait s'attendre à un match difficile face à la jeune Coco Gauff: l'adolescente de 15 ans avait battu Venus Williams au premier tour, exactement comme elle l'avait fait l'an dernier à Wimbledon où elle s'était ainsi fait un nom avant d'atteindre, déjà, les 8es de finale pour sa première participation.

Osaka n'a plus dépassé les huitièmes d'un tournoi du Grand Chelem depuis qu'elle a remporté coup sur coup l'US Open 2018 et l'Open d'Australie 2019.

Gauff, elle, n'avait encore jamais joué le tableau principal à Melbourne.

"Il y a deux ans, je perdais au premier tour du tournoi junior et me voilà ici aujourd'hui, c'est fou !", s'est-elle exclamée après avoir nettement dominé l'ex-N.1 mondiale sur le court Rod Laver, du nom du champion australien et seul joueur à avoir réussi le Grand Chelem... deux fois.

"Je n’ai jamais rencontré Rod Laver, mais il faudrait qu’on organise un rendez-vous, il me faut un selfie avec lui pour Instagram", a lancé l'adolescente.

- Faute professionnelle -

A 38 ans, Serena Williams (9e) estime avoir commis une faute professionnelle en se laissant battre par la Chinoise Qiang Wang (29e), qu'elle avait balayée il y a quatre mois en 44 minutes en quarts de finale de l'US Open.

"Honnêtement, si on ne veut pas se mentir, tout est pour moi. J'ai perdu le match", a constaté Williams qui a commis 56 fautes directes, contre 20 à Wang, en 2 h 41 min. de match.

"J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je n'ai pas fait autant de mauvais coups à New York, ni même en général depuis très longtemps. J'ai fait trop de fautes pour une athlète professionnelle", a-t-elle affirmé.

Le gain de la 2e manche, au cours de laquelle elle a sauvé deux balles de break, lui avait pourtant rendu une certaine confiance.

"J'étais optimiste, je pensais gagner le match. Je me suis dit +okay, maintenant il faut en terminer+. Je ne pensais vraiment pas que je perdrais cette rencontre."

Finalement, après les quatre finales jouées depuis son dernier titre majeur en 2017 à Melbourne, ce n'est encore pas cette fois qu'elle égalera le record de 24 titres du Grand Chelem détenu par Margaret Court.

La cadette des soeurs Williams n'avait plus été éliminée si tôt à Melbourne depuis 2006, elle qui y détient 7 titres depuis 2003. Elle n'avait pas joué le tournoi en 2011 ni en 2018.

- Clap de fin pour Wozniacki -

Son plus mauvais résultat en Grand Chelem remontait à son élimination au 3e tour du dernier Roland-Garros.

Une demi-heure plus tôt, sa grand amie du circuit Wozniacki (36e) avait perdu sa rencontre avec la Tunisienne Ons Jabeur (78e). Une page s'est tournée pour celle qui avait annoncé le 6 décembre que ce tournoi australien, où elle a remporté son seul titre du Grand Chelem en 2018, serait le dernier.

"Ce que j'ai réussi sur les courts a été incroyable (...) Le soutien de mon père qui m'a coaché toutes ces années... Voilà, ce sont des souvenirs qui ne me quitteront jamais. Je pleure, mais je suis heureuse", a-t-elle déclaré avant de quitter la Margaret Court Arena pour la dernière fois, à seulement 29 ans.

Le tenant du titre Novak Djokovic a été impérial, surtout au service, pour éliminer un deuxième Japonais d'affilée, Yoshihito Nishioka (71e). Il n'a pas perdu le moindre point sur sa mise en jeu aux deux premiers sets.

"C'est une de mes meilleures performances au service, a-t-il confirmé. C'est grâce à Goran (Ivanisevic, qu'il a récemment pris dans son staff), j'ai pensé à lui pendant la rencontre".

Cette 5e journée à Melbourne se termine avec le match opposant Roger Federer à l'Australien John Millman qui l'avait battu en 8es de finale de l'US Open 2018.

