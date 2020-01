XV de France: Fickou, capitaine de la défense des Bleus

Publicité Lire la suite

Nice (AFP)

Le centre du Stade français Gaël Fickou a été désigné capitaine de la défense des Bleus, a confié vendredi à l'AFP Shaun Edwards, l'entraîneur de la défense de l'équipe de France, à dix jours du début du Tournoi des six nations.

"Gaël Fickou sera le capitaine de la défense. Je lui ai proposé aujourd'hui et il a accepté", a expliqué le technicien anglais, arrivé en novembre dans l'encadrement de l'équipe de France.

"J'attends de lui qu'il soit un meneur d'hommes, comme ont pu l'être Jonathan Davies et Jamie Roberts avec le pays de Galles. Je suis sûr qu'il va devenir un grand capitaine de la défense", a ajouté le père de la 'rush defence' qui a permis aux Wasps et aux Gallois de rafler de nombreux titres.

A 25 ans et 51 sélections, Fickou est le joueur le plus capé appelé par Fabien Galthié en vue du Tournoi des six nations, qui débute face à l'Angleterre, le 2 février.

"Je suis là depuis longtemps: j'ai joué avec des joueurs qui sont aujourd'hui mes entraîneurs. Mais ça ne change rien. Sincèrement. Cette expérience fait que ça vient plus naturellement: tu parles plus, tu donnes plus ton avis... Après, je suis quelqu'un de simple, je ne me prends pas la tête, je ne donne de leçons à personne. Si j'ai des conseils à donner, bien sûr que je le ferai pour aider les jeunes, même s'ils ont vite assimilé les choses", avait d'ailleurs confié l'ancien Toulousain, désormais chargé d'annoncer les montées de ses coéquipiers, qui s'organiseront autour de lui.

© 2020 AFP